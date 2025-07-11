Молодожены начали ездить с родителями в путешествие в медовый месяц: какие угрозы для брака

В США набирает популярность новая странная тенденция — путешествовать после свадьбы вместе с родителями. Психолог Теа Галлахер предупреждает, что такая практика может создать серьезные проблемы в паре, если не соблюдать границы.

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Как сообщает Fox News, в США набирает обороты необычная мода — молодожены все чаще приглашают родителей и даже других родственников сопровождать их в медовом путешествии. Такая тенденция вызывает бурную реакцию в соцсетях и ставит под сомнение приватность брака.

На форумах Reddit пары делятся историями, как родители сами приглашаются на медовый месяц или считают свое присутствие вполне естественным, если оплатили поездку. Один пользователь написал: "У меня была соседка, чьи теща и тесть поехали с ними в свадебное путешествие. Они чувствовали, что могут, потому что подарили паре медовый месяц на Гавайи".

Другие комментаторы рассказывают, что их родственники занимали соседние или даже смежные комнаты в отеле, присоединялись к поездкам на рыбалку или пытались провести время вместе с парой, несмотря на беременность или другие личные обстоятельства.

Одна из пользовательниц Reddit поделилась: "Я снова разволновалась, думая, что мы наконец-то поедем куда-то красиво. Но неиии. Он повел меня к себе домой, чтобы посидеть с его мамой".

Психолог Теа Галлахер, директор оздоровительных программ в NYU Langone Health, назвала такую практику "интересной", однако предостерегает от необдуманных решений.

"Я думаю, что это, вероятно, зависит от ваших отношений с родителями и вашего согласия с партнером. Очевидно, важно, чтобы вы оба соглашались, что это правильный выбор", — сказала Галлахер.

Специалист отметила, что свадебное путешествие с родственниками не рекомендуется, если пара не имеет возможности побыть наедине. По ее словам, важно заранее договориться о личном пространстве и границах.

"Установление и соблюдение ограничений в отношении родственников мужа или жены с уважением, но твердо, а также представление единого фронта как пары, чтобы избежать триангуляции или фаворитизма", — отметила психолог.

Галлахер также объяснила, какие именно риски несет такая практика.

Во-первых — это нарушение личных границ, когда "теща или свекровь может предлагать непрошеные советы, совершать неожиданные визиты или вмешиваться в финансовые решения и воспитание детей".

Другая угроза — конфликты лояльности, когда один из партнеров "чувствует себя зажатым между мужем или женой и родителями", что может вызвать напряжение и обиду.

Также возникают разногласия между поколениями и культурами, которые могут вызвать недопонимание, а отсутствие открытого диалога о проблемах "затрудняет коммуникацию внутри пары".

Специалист советует практиковать эмпатию и вовремя обсуждать ожидания.

Как сообщал Фокус, в прошлом году молодожены собрались в круиз на медовый месяц, а их отказались поселять вместе из-за возраста.

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