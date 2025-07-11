Молодята почали їздити з батьками у подорож у медовий місяць: які загрози для шлюбу

У США набирає популярності нова дивна тенденція – подорожувати після весілля разом із батьками. Психологиня Теа Галлахер попереджає, що така практика може створити серйозні проблеми в парі, якщо не дотримуватись меж.

Related video

Як повідомляє Fox News, у США набирає обертів незвична мода – молодята все частіше запрошують батьків і навіть інших родичів супроводжувати їх у медовій подорожі. Така тенденція викликає бурхливу реакцію в соцмережах та ставить під сумнів приватність шлюбу.

На форумах Reddit пари діляться історіями, як батьки самі запрошуються на медовий місяць або вважають свою присутність цілком природною, якщо оплатили поїздку. Один користувач написав: "У мене була сусідка, чиї теща та тесть поїхали з ними у весільну подорож. Вони відчували, що можуть, бо подарували парі медовий місяць на Гаваї".

Інші коментатори розповідають, що їхні родичі займали сусідні або навіть суміжні кімнати в готелі, приєднувалися до поїздок на риболовлю або намагалися провести час разом із парою, попри вагітність чи інші особисті обставини.

Одна з користувачок Reddit поділилася: "Я знову розхвилювалася, думаючи, що ми нарешті поїдемо кудись гарно. Але нііі. Він повів мене до себе додому, щоб посидіти з його мамою".

Психологиня Теа Галлахер, директорка оздоровчих програм у NYU Langone Health, назвала таку практику "цікавою", проте застерігає від необдуманих рішень.

"Я думаю, що це, ймовірно, залежить від ваших стосунків з батьками та вашої згоди з партнером. Очевидно, важливо, щоб ви обидва погоджувалися, що це правильний вибір", – сказала Галлахер.

Фахівчиня наголосила, що весільна подорож із родичами не рекомендується, якщо пара не має можливості побути наодинці. За її словами, важливо завчасно домовитись про особистий простір і межі.

"Встановлення та дотримання обмежень щодо родичів чоловіка або дружини з повагою, але твердо, а також представлення єдиного фронту як пари, щоб уникнути триангуляції чи фаворитизму", – зазначила психологиня.

Галлахер також пояснила, які саме ризики несе така практика.

По-перше – це порушення особистих меж, коли "теща або свекруха може пропонувати непрохані поради, здійснювати несподівані візити або втручатися у фінансові рішення та виховання дітей".

Інша загроза – конфлікти лояльності, коли один із партнерів "відчуває себе затиснутим між чоловіком або дружиною та батьками", що може спричинити напругу та образу.

Також виникають розбіжності між поколіннями та культурами, які можуть викликати непорозуміння, а відсутність відкритого діалогу про проблеми "ускладнює комунікацію всередині пари".

Фахівчиня радить практикувати емпатію та вчасно обговорювати очікування.

Як повідомляв Фокус, минулого року молодята зібралися у круїз на медовий місяць, а їх відмовились поселяти разом через вік.

У червні відбувся медовий місяць на будівництві: пара пошкодувала про поїздку в "п'ятизірковий" готель