"Понимает, о чем говорит": попугай завел разговор с соседским котом (видео)

Попугай из Белфаста (Северной Ирландии) попытался подружиться с соседской кошкой, заговорив с ней через окно. Его забавное поведение удивило и рассмешило многих.

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Люди в восторге от серого попугая Коко из Северной Ирландии, который решил, что соседская кошка является его новым лучшим другом. Необычная дружба, за которой можно наблюдать через стекло, попала на видео и мгновенно стала вирусной в TikTok, набрав более 1,8 миллиона просмотров.

Коко, конголезский серый попугай, живет в Белфасте со своей хозяйкой Клэр. В своем аккаунте женщина регулярно публикует ролики с Коко, в которых он поет, болтает и даже ругается. Но особенно внимание привлек момент, когда попугай решил завести разговор с соседской кошкой, заглянувшей в окно.

"Куда ты пропал, кот?" — спрашивает Коко с ярким североирландским акцентом, стуча клювом по стеклу. Затем он добавляет: "Смотри, кот. Смотри, птица", — продолжая попытки завести диалог. В ответ кошка смотрит на него с легким замешательством, а затем неожиданно бьет по окну лапой. Коко отпрыгивает, но остается в безопасности. Напоследок, когда кошка уходит, он говорит ей вслед: "Ну, иди, кот".

Клэр сопроводила видео подписью: "Меня никогда не перестанет забавлять мысль о том, что Коко считает этого кота своим лучшим другом".

Многие пользователи были поражены тем, насколько четко попугай говорит.

"Я всегда думал, что они просто повторяют звуки!", "Они знают значения слов, поразительно", "Это немного жутко, как будто он и правда понимает, что говорит", — писали они.

И действительно, африканские серые попугаи считаются одними из самых умных и "говорливых" птиц. Некоторые ученые считают, что они способны не просто имитировать речь, но и осознавать смысл слов. Известный пример — попугай Алекс, который знал более 100 слов, умел считать до шести и различал размеры предметов.

Ранее Фокус сообщал, что девушка показала, как ее кот драматично отреагировал на жару. Хозяйка обнаружила своего любимчика в забавной позе. Выражение его мордочки покорило соцсети и собрало более 1,5 миллиона просмотров.

Также стало известно, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.