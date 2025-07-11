"Розуміє, про що говорить": папуга завів розмову із сусідським котом (відео)

Папуга з Белфаста (Північної Ірландії) спробував потоваришувати з сусідською кішкою, заговоривши з нею через вікно. Його кумедна поведінка здивувала і розсмішила багатьох.

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Люди в захваті від сірого папуги Коко з Північної Ірландії, який вирішив, що сусідська кішка є його новим найкращим другом. Незвичайна дружба, за якою можна спостерігати через скло, потрапила на відео і миттєво стала вірусною в TikTok, набравши понад 1,8 мільйона переглядів.

Коко, конголезький сірий папуга, живе в Белфасті зі своєю господинею Клер. У своєму акаунті жінка регулярно публікує ролики з Коко, в яких він співає, базікає і навіть лається. Але особливо увагу привернув момент, коли папуга вирішив завести розмову із сусідською кішкою, яка заглянула у вікно.

"Куди ти пропав, котику?" — запитує Коко з яскравим північноірландським акцентом, стукаючи дзьобом по склу. Потім він додає: "Дивись, кіт. Дивись, птах", — продовжуючи спроби завести діалог. У відповідь кішка дивиться на нього з легким замішанням, а потім несподівано б'є по вікну лапою. Коко відстрибує, але залишається в безпеці. Наостанок, коли кішка йде, він каже їй услід: "Ну, йди, кіт".

Клер супроводила відео підписом: "Мене ніколи не перестане тішити думка про те, що Коко вважає цього кота своїм найкращим другом".

Багато користувачів були вражені тим, наскільки чітко папуга говорить.

"Я завжди думав, що вони просто повторюють звуки!", "Вони знають значення слів, разюче", "Це трохи моторошно, ніби він і справді розуміє, що говорить", — писали вони.

І справді, африканські сірі папуги вважаються одними з найрозумніших і найбільш "балакучих" птахів. Деякі вчені вважають, що вони здатні не просто імітувати мову, а й усвідомлювати сенс слів. Відомий приклад — папуга Алекс, який знав понад 100 слів, умів рахувати до шести і розрізняв розміри предметів.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина показала, як її кіт драматично відреагував на спеку. Господиня виявила свого улюбленця в кумедній позі. Вираз його мордочки підкорив соцмережі і зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.