Хозяин искал пропавшую собаку 8 дней: камера зафиксировала момент ее возвращения (видео)

Житель Филадельфии (США) Пол Трейнор был за тысячи километров от дома, когда исчезла его собака Шиба. После восьми дней поисков четвероногий любимец вернулся домой, попав на камеру слежения после поисков.

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Сам мужчина рассказывает, что за это время собаке пришлось достаточно пережить до момента, пока она не вернулась домой, как это заметно на ролике в Tiktok.

Ролик с возвращением Шибы стал вирусным в TikTok — набрал более 773 тыс. просмотров, 72 тыс. лайков и сотни комментариев. Господин Пол Трейнор рассказывает, что приютил Шибу из приюта после тяжелого опыта четвероногой у предыдущих хозяев. Собака была напуганной и не доверяла людям, однако мужчина рискнул взять ее под временную опеку, с которой не сразу, но нашел взаимопонимание.

Однако затем произошло исчезновение Шибы. Когда Пол уехал по своим делам в Ирландию, то получил звонок от соседки, которая присматривала за домом. Она сообщила мужчине, что когда вернулась в дом, входная дверь была открыта, а собака исчезла в неизвестном направлении.

Растерянный и расстроенный, владелец начал организовывать масштабную поисковую операцию, а дочери господина Трейнора опрашивали соседей и публиковали обращения в соцсетях, пока он был за границей.

Впоследствии многочисленные свидетели сообщали, что видели собаку в разных местах, однако никому не удалось выйти на ее след. К поиску пропавшей собаки присоединились волонтеры, которые использовали тепловизионные дроны, чтобы отыскать пропавшую четвероногую, но результаты были неутешительными.

Мужчина срочно вернулся домой, а поисковики получали свидетельства, что собака жива: ее видели возле одной из локаций-ловушек, но на камере было заметно — Шиба не заходила к ней, выглядела напуганной и дезориентированной.

На седьмой день Трейнор был истощен, решил прекратить поиски и немного поспать. Продремав всего несколько часов, вдруг на его телефон начали поступать уведомления. Одно из них — от камеры Blink — показывало "бежевое пятно" во дворе.

"Это была Шиба в заднем саду. Я выпрыгнул из кровати, выбежал на улицу — и вот она, растерянная, скулила. Она не подходила, поэтому я сел и начал ласково с ней говорить. После нескольких минут беготни она легла неподалеку от меня", — рассказал мужчина изданию Newsweek.

В конце концов Трейнору удалось заманить Шибу в дом, а затем приехал ветеринар. Тот подтвердил, что собака не обезвожена и смогла где-то найти еду. Однако большую часть следующей недели она проспала.

"В сложные времена разделенная община объединилась, чтобы вернуть старому человеку его добрую собаку. Это напоминание, что большинство людей имеют доброе сердце и на самом деле просто хотят лучшего для своих семей и соседей. А большинство ненависти и разделения — это искусственное", — добавляет господин Трейнор.

РанееФокус сообщал, как женщина закрыла собаку в камере хранения и пошла на экскурсию. Жительница одной из европейских стран решила посетить известный замок Нойшвайнтайн в Германии и оставила в камере хранения ценные вещи.

Впоследствии стало известно, какое фото чихуахуа на паспорт сделали ветеринары. Там должны были сделать фотографию четвероногого на паспорт, и увиденный кадр озадачил и рассмешил как владелицу чихуахуа Джиджи, так и пользователей соцсетей.