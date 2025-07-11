Господар шукав зниклого собаку 8 днів: камера зафіксувала момент його повернення (відео)

Мешканець Філадельфії (США) Пол Трейнор був за тисячі кілометрів від дому, коли зникла його собака Шіба. Після восьми днів пошуків чотирилапий улюбленець повернувся додому, потрапивши на камеру стеження після пошуків.

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Сам чоловік розповідає, що за цей час собаці довелося достатньо пережити до моменту, поки вона не повернулася додому, як це помітно на ролику в Tiktok.

Ролик з поверненням Шіби стало вірусним у TikTok — набрав понад 773 тис. переглядів, 72 тис. вподобань та сотні коментарів. Пан Пол Трейнор розповідає, що прихистив Шібу з притулку після важкого досвіду чотирилапої у попередніх господарів. Собака була наляканою та не довіряла людям, однак чоловік ризикнув взяти її під тимчасову опіку, з якою не відразу, але знайшов порозуміння.

Однак потім сталося зникнення Шіби. Коли Пол поїхав у своїх справах до Ірландії, то отримав дзвінок від сусідки, яка наглядала за домом. Вона повідомила чоловіка, що коли повернулася до будинку, вхідні двері були відчинені, а собака зникла в невідомому напрямку.

Розгублений і засмучений, власник почав організовувати масштабну пошукову операцію, а доньки пана Трейнора опитували сусідів і публікували звернення в соцмережах, поки він був за кордоном.

Згодом численні свідки повідомляли, що бачили собаку в різних місцях, однак нікому не вдалося вийти на її слід. До пошуку зниклої собаки долучилися волонтери, які використовували тепловізійні дрони, аби відшукати зниклу чотирилапу, та результати були невтішними.

Чоловік терміново повернувся додому, а пошуковики отримували свідчення, що собака жива: її бачили біля однієї з локацій-пасток, але на камері було помітно — Шіба не заходила до неї, виглядала наляканою та дезорієнтованою.

На сьомий день Трейнор був виснажений, вирішив припинити пошуки й трохи поспати. Продрімавши лише кілька годин, раптом на його телефон почав надходити сповіщення. Одне з них — від камери Blink — показувало "бежеву пляму" у дворі.

"Це була Шіба у задньому саду. Я вистрибнув із ліжка, вибіг надвір — і ось вона, розгублена, скиглила. Вона не підходила, тож я сів і почав лагідно з нею говорити. Після кількох хвилин біганини вона лягла неподалік від мене", — розповів чоловік виданню Newsweek.

Зрештою Трейнору вдалося заманити Шібу в будинок, а згодом приїхав ветеринар. Той підтвердив, що собака не зневоднена і змогла десь знайти їжу. Проте більшу частину наступного тижня вона проспала.

"У складні часи розділена громада об’єдналася, щоб повернути старому чоловікові його добру собаку. Це нагадування, що більшість людей мають добре серце і насправді просто хочуть найкращого для своїх родин і сусідів. А більшість ненависті й поділу — це штучне", — додає пан Трейнор.

Раніше Фокус повідомляв, як жінка зачинила собаку в камері зберігання і пішла на екскурсію. Мешканка однієї з європейських країн вирішила відвідати відомий замок Нойшвайнтайн у Німеччині та залишила в камері зберігання цінні речі.

Згодом стало відомо, яке фото чихуахуа на паспорт зробили ветеринари. Там мали зробити світлину чотирилапого на паспорт, та побачений кадр спантеличив та розсмішив як власницю чихуахуа Джіджі, так і користувачів соцмереж.