Не повторяют за пассажирами: пилоты рассказали о правилах поведения на борту (фото)

Обычно именно пилоты являются главными на борту самолета, ведь от их навыков и мастерства зависит комфорт и безопасность. В то же время они тоже часто путешествуют как пассажиры самолетами, и поэтому рассказали о восьми правилах поведения для всех, кто окажется на борту.

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Опрошенные пилоты признаются, что обычно избегают определенных привычек и действий, которые присущи рядовым пассажирам во время полета, сообщает Huffington Post.

Все члены экипажа, с которыми пообщались журналисты, советуют учесть следующие восемь советов. Они советуют всем пассажирам знать и не делать следующего:

Не ходите в туалет без обуви

"Многие пассажиры, что вполне понятно, снимают обувь для удобства во время полета. Но я всегда обуваюсь, когда иду в туалет. Идея о том, что на ваши ноги могут попасть моча или другие жидкости, отпугнет большинство. Но, как видно, некоторые все равно идут в туалет босиком — даже без носков", — говорит Стефан Дор Арнарссон, пилот исландской авиакомпании PLAY.

Его мнение дополняет пилот чартерной авиакомпании и автор блога Dutch Pilot Girl Мишель Гоорис. Она говорит, что никогда бы не пошла в туалет босиком, потому что "это — безумие".

Салон самолета Фото: Pixabay

Не вставайте до прибытия самолета к гейту

Нидерландская блогерша советует не покидать своего места до полной остановки. Ей часто приходилось видеть, как многие пассажиры встают раньше, чем это требуют правила безопасности.

По словам Гоорис, это не только незаконно, но и опасно. Кроме того, пилоты иногда резко останавливают самолет, если система докования сигнализирует о задержке.

"Представьте себе: если люди стоят в проходе, и здесь — остановка. Они легко могут травмироваться", — констатирует блогер, добавляя, что не советует вставать с места после посадки до момента, пока не наступит время ее ряду идти на выход.

Не заходите на борт без напитка

Пилот частной авиакомпании Wheels Up Джинни Картер советует всегда брать с собой на посадку бутылку воды. Кроме того, стюардессы могут не подавать напитки из-за короткого перелета или из-за ожидаемой турбулентности". Поэтому все советуют брать бутылку обычной негазированной воды.

Не паникуйте из-за турбулентности

Госпожа Картер говорит, что турбулентность — это просто неудобство, а не угроза, а потому "самолет не упадет с неба". "Главное, что советует член экипажа, придерживаться указаний — оставаться на месте и пристегнуться при необходимости.

"Представьте, что вы в лодке на волнах. Воздух — такая же жидкость, как вода, просто вы не видите "воздушных волн". Все безопасно — самолет это выдержит", — говорит Джинни, добавив, что советует изменить отношение к турбулентности.

Пассажирка самолета Фото: Unsplash

Не кладите обе сумки на верхнюю полку

Пилот частной авиакомпании Wheels Up говорит, что в начале карьеры всегда бросала обе свои сумки в багажную полку. Но впоследствии она увидела, как пассажир из последних рядов расстроился, потому что не было места для его чемодана.

"Если бы все это делали, путешествия стали бы проще для всех", — отмечает Джинни Картер, добавив, что всегда оставляет рюкзак под сиденьем.

Не закрывайте шторку иллюминатора во время взлета и посадки

Блогер и пилот Минди Линдхайм говорит, что никогда не закрывает шторку во время взлета или посадки. Она объясняет это тем, что так "лучше видно пейзажи, а еще пассажиры могут помочь экипажу заметить что-то необычное".

"Мы, пилоты, готовимся к худшему, но такое случается редко. Дорога в аэропорт значительно опаснее самого полета", — говорит женщина.

Стюардесса общается с пассажирами Фото: Відкриті джерела

Не заходите на борт без организации вещей

Пилот исландской авиакомпании PLAY Стефан Дор Арнарссон говорит, что с точки зрения пилота он хочет, чтобы "посадка проходила как можно быстрее". Он советует перед посадкой разложить вещи и достать все, что понадобится в полете, чтобы не задерживать других. В целом этот процесс займет несколько минут, но он "значительно ускоряет посадку".

Не забывайте благодарить экипаж

После пандемии COVID-19 и роста агрессии со стороны пассажиров работа экипажа стала более сложной. Простая благодарность очень много значит для всей команды. Джинни Картер говорит, что когда выходит с борта самолета, то благодарит их всегда.

"Стараюсь сделать это лично: спасибо за своевременный прилет или за то, что безопасно доставили. Даже если рейс был с задержкой или плохой погодой — я все равно благодарю", — рассказывает блогер и пилот.

Ранее Фокус рассказывал, что бортпроводник назвал худшие места в самолете. Этот факт следует учесть во время бронирования мест и дальнейшего путешествия в самолете.

Впоследствии стало известно о кодовых словах в разговоре стюардесс. Две представительницы экипажей рассказали, какие именно коды и почему они используют их во время пребывания в самолете.