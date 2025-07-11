Не повторюють за пасажирами: пілоти розповіли про правила поведінки на борту (фото)

Зазвичай саме пілоти є головними на борту літака, адже від їх навичок і майстерності залежить комфорт і безпека. Водночас вони теж часто подорожують як пасажири літаками, і тому розповіли про вісім правил поведінки для всіх, хто опиниться на борту.

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Опитані пілоти зізнаються, що зазвичай уникають певних звичок і дій, які притаманні пересічним пасажирам під час польоту, повідомляє Huffington Post.

Всі члени екіпажу, з якими поспілкувалися журналісти, радять врахувати наступні вісім порад. Вони радять всім пасажирам знати та не робити наступного:

Не ходіть до туалету без взуття

"Багато пасажирів, що цілком зрозуміло, знімають взуття для зручності під час польоту. Але я завжди взуваюсь, коли йду до туалету. Ідея про те, що на ваші ноги можуть потрапити сеча чи інші рідини, відлякає більшість. Але, як видно, дехто все одно йде до вбиральні босоніж — навіть без шкарпеток", — каже Стефан Дор Арнарссон, пілот ісландської авіакомпанії PLAY.

Його думку доповнює пілотеса чартерної авіакомпанії й авторка блогу Dutch Pilot Girl Мішель Гооріс. Вона каже, що ніколи б не пішла до туалету босоніж, бо "це божевілля".

Салон літака Фото: Pixabay

Не вставайте до прибуття літака до гейту

Нідерландська блогерка радить не покидати свого місця до повної зупинки. Їй часто доводилося бачити, як багато пасажирів встають раніше, ніж це вимагають правила безпеки.

За словами Гооріс, це не лише незаконно, а й небезпечно. Крім того, пілоти іноді різко зупиняють літак, якщо система докування сигналізує про затримку.

"Уявіть собі: якщо люди стоять у проході, і тут — зупинка. Вони легко можуть травмуватись", — констатує блогерка, додаючи, що не радить вставати з місця після посадки аж до моменту, поки не настане час її ряду йти на вихід.

Не заходьте на борт без напою

Пілотеса приватної авіакомпанії Wheels Up Джіні Картер радить завжди брати з собою на посадку пляшку води. Крім того, стюардеси можуть не подавати напої через короткий переліт або через очікувану турбулентність". Тому всі радять брати пляшку звичайної негазованої води.

Не панікуйте через турбулентність

Пані Картер каже, що турбулентність — це просто незручність, а не загроза, а тому "літак не впаде з неба". "Головне, що радить членкиня екіпажу, дотримуватися вказівок — лишатися на місці й пристебнутися за потреби.

"Уявіть, що ви в човні на хвилях. Повітря — така ж рідина, як вода, просто ви не бачите "повітряних хвиль". Все безпечно — літак це витримає", — каже Джіні, додавши, що радить змінити ставлення до турбулентності.

Пасажирка літака Фото: Unsplash

Не кладіть обидві сумки до верхньої полиці

Пілотеса приватної авіакомпанії Wheels Up каже, що на початку кар’єри завжди кидала обидві свої сумки в багажну полицю. Та згодом вона побачила, як пасажир з останніх рядів засмутився, бо не було місця для його валізи.

"Якби всі це робили, подорожі стали б простішими для всіх", — відзначає Джіні Картер, додавши, що завжди залишає рюкзак під сидінням.

Не закривайте шторку ілюмінатора під час зльоту й посадки

Блогерка та пілотеса Мінді Ліндгайм каже, що ніколи не закриває шторку під час зльоту або посадки. Вона пояснює це тим, що так "краще видно краєвиди, а ще пасажири можуть допомогти екіпажу помітити щось незвичне".

"Ми, пілоти, готуємося до найгіршого, але таке трапляється рідко. Дорога до аеропорту значно небезпечніша за сам політ", — каже жінка.

Стюардеса спілкується з пасажирами Фото: Відкриті джерела

Не заходьте на борт без організації речей

Пілот ісландської авіакомпанії PLAY Стефан Дор Арнарссон каже, що з погляду пілота він хоче, щоб "посадка проходила якнайшвидше". Він радить перед посадкою розкласти речі й дістати все, що знадобиться в польоті, аби не затримувати інших. Загалом цей процес займе кілька хвилин, але він "значно пришвидшує посадку".

Не забувайте дякувати екіпажу

Після пандемії COVID-19 і зростання агресії з боку пасажирів робота екіпажу стала складнішою. Проста подяка дуже багато важить для всієї команди. Джіні Картер каже, що коли виходить з борту літака, то дякує їм завжди.

"Намагаюся зробити це особисто: дякую за вчасний приліт або за те, що безпечно доправили. Навіть якщо рейс був із затримкою або поганою погодою — я все одно дякую", — розповідає блогерка та пілотеса.

Раніше Фокус розповідав, що бортпровідник назвав найгірші місця в літаку. Цей факт слід врахувати під час бронювання місць та подальшої подорожі в літаку.

Згодом стало відомо про кодові слова у розмові стюардес. Дві представниці екіпажів розповіли, які саме коди та чому вони використовують їх на час перебування в літаку.