Мама попросила о помощи сына: сейчас "этому" больше не учат в школе (видео)

Жительница США Ники Голесис попросила своего 18-летнего сына помочь, как ей казалось, с несложной задачей. Однако она не ожидала того, как молодой человек решит действовать в такой простой ситуации

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Оказалось, что юноша должен был написать на конвертах адрес получателей письма, но вместо этого вывел только имена родственников с их семейными статусами, показала мама парня в своем Instagram.

Ролик госпожи Голесис набрал более 540 тыс. просмотров и стал вирусным в мреежи. Женщина рассказывала, что она попросила сына написать несколько писем для семьи, а рядом — были письма и конверты.

Но потом женщина увидела, что сделал ее сын — все имена получателей были написаны по всему конверту и часто с добавлением семейных титулов.

В письмах юноши было написано — "Дядя Джонни", "Дядя Пит" и "Дядя Джо", а места для написания адреса отправителя юноша почти не оставил.

"Когда до меня доходит, что мой 18-летний сын никогда раньше не посылал бумажных писем, то я буквально засмеялась вслух, когда это увидела! Мы же не используем "семейные титулы" в почтовых адресах, дорогой", — написала в своем посте женщина.

Она советует своему ребенку в следующий раз "оставить немного места для адреса, это бы очень помогло".

"Похоже, этому больше не учат в школе", — констатировала госпожа Голесис.

Издание Newsweek указывает, что 18-летний парень — не единственный, кто не знаком с искусством переписки. Половина опрошенных людей признались, что не получали личного письма за последние пять лет, а 14% — никогда не получали вообще.

По данным почтовой службы США (USPS), в 2004 году они обработали примерно 97,9 млрд писем, а к 2023 году эта цифра сократилась до около 46 миллиардов — это падение более чем на 50% за два десятилетия.

Основная причина этого спада — это рост популярности электронной коммуникации, от электронной почты до соцсетей. Даже счета, которые раньше присылали по почте, все чаще приходят в электронном виде, поскольку компании переходят на модели без бумаги.

Ранее Фокус сообщал, что люди нашли письма из прошлого в капсуле времени. Самую большую капсулу времени, заложенную в 1975 году в США, вскрыли спустя полвека, показав тысячи писем, семейных артефактов и даже автомобиль.

Впоследствии стало известно, как мужчина переехал в новый дом и получил странное письмо. Спустя годы это загадочное послание с непонятным смыслом снова оказалось в центре внимания.