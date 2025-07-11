Мама попросила про допомогу сина: нині "цьому" більше не вчать у школі (відео)

Мешканка США Нікі Голесіс попросила свого 18-річного сина допомогти, як їй здавалося, з нескладним завданням. Однак вона не очікувала того, як молодий чоловік вирішить діяти в такій простій ситуації

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Виявилося, що юнак мав написати на конвертах адресу отримувачів листа, та замість того вивів лише імена родичів з їхніми сімейними статусами, показала мама хлопця у своєму Instagram.

Ролик пані Голесіс набрав понад 540 тис. переглядів і став вірусним у мреежі. Жінка розповідала, що вона попросила сина написати кілька листів для родини, а поруч — були листи та конверти.

Та потім жінка побачила, що зробив її син — всі імена одержувачів були написані по всьому конверту та часто з додаванням сімейних титулів.

У листах юнака було написано — "Дядько Джонні", "Дядько Піт" і "Дядько Джо", а місця для написання адреси відправника юнак майже не залишив.

"Коли до мене доходить, що мій 18-річний син ніколи раніше не надсилав паперових листів буквально засміялась уголос, коли це побачила! Ми ж не використовуємо "сімейні титули" у поштових адресах, любий", — написала у своєму дописі жінка.

Вона радить своїй дитині наступного разу "залишити трохи місця для адреси, це б дуже допомогло".

"Схоже, цього більше не навчають у школі", — констатувала пані Голесіс.

Видання Newsweek вказує, що 18-річний хлопець — не єдиний, хто не знайомий із мистецтвом листування. Половина опитаних людей зізналися, що не отримували особистого листа за останні п’ять років, а 14% — ніколи не отримували взагалі.

За даними поштової служби США (USPS), у 2004 році вони обробили приблизно 97,9 млрд листів, а до 2023 року ця цифра скоротилася до близько 46 мільярдів — це падіння більше ніж на 50% за два десятиліття.

Основна причина цього спаду — це зростання популярності електронної комунікації, від електронної пошти до соцмереж. Навіть рахунки, які раніше надсилали поштою, все частіше приходять в електронному вигляді, оскільки компанії переходять на моделі без паперу.

Раніше Фокус повідомляв, що люди знайшли листи з минулого в капсулі часу. Найбільшу капсулу часу, закладену 1975 року в США, розкрили через півстоліття, показавши тисячі листів, сімейних артефактів і навіть автомобіль.

Згодом стало відомо, як чоловік переїхав у новий будинок і отримав дивного листа. Через роки це загадкове послання з незрозумілим змістом знову опинилося в центрі уваги.