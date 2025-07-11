Соседка удивила всех: таинственные цветочные узоры у двери оказались древним искусством

В соцсетях обсуждают таинственные меловые узоры, которые каждую неделю появляются у входа в дом в США.

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Публикация пользователя Reddit под ником u/capnricky, размещенная в сабреддите r/whatisit, уже собрала более 15 000 лайков.

На фото видно замысловатые симметричные цветочные орнаменты, аккуратно нарисованные у порога соседского дома. Автор признался, что не знает, что это, но каждый день фотографирует новые узоры и даже хочет собрать для соседки фотоальбом.

Комментаторы быстро объяснили: перед ними — колам. Это традиционное искусство из Южной Индии, в частности из штата Тамилнад. Его создают рисовой пудрой или мелом, начиная с точек (пулли), соединенных в геометрические узоры. Эти рисунки символизируют позитив, удачу и красоту, а также выполняют роль ежедневного духовного ритуала.

На фото видно замысловатые симметричные цветочные орнаменты Фото: Reddit Мужчина каждый день фотографирует новые узоры Фото: Reddit

Sahapedia называет колам повседневной ритуальной формой искусства, которую тамильские женщины рисуют у порогов на рассвете. Такие узоры являются символом перехода между внутренним и внешним мирами, и часто они создаются заново каждый день, подчеркивая мимолетность и ритуальность практики.

Пользователи Reddit были в восторге не только от самих рисунков, но и от уважительного подхода автора поста.

"Это потрясающе", "Если он действительно делает альбом — значит, колам уже приносит добро", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что супруги переделали гараж в дом для сына, а потом сделали на этом бизнес. Общий бюджет составил около 69 000 долларов (почти 2,9 млн гривен), что было больше, чем планировалось, но все же гораздо дешевле, чем нанимать подрядчиков

Также стало известно, что владелец дома покрасил фасад в новый цвет и пожалел об этом. Выбор цвета довел его до бессонницы. Мужчина хотел покрасить дом в спокойный серый, но получил "слишком зеленый".