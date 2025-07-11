Сусідка здивувала всіх: таємничі квіткові візерунки біля дверей виявилися стародавнім мистецтвом

У соцмережах обговорюють таємничі крейдяні візерунки, які щотижня з'являються біля входу в будинок у США.

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Публікація користувача Reddit під ніком u/capnricky, розміщена в сабреддиті r/whatisit, вже зібрала понад 15 000 лайків.

На фото видно хитромудрі симетричні квіткові орнаменти, акуратно намальовані біля порога сусідського будинку. Автор зізнався, що не знає, що це, але щодня фотографує нові візерунки і навіть хоче зібрати для сусідки фотоальбом.

Коментатори швидко пояснили: перед ними — колам. Це традиційне мистецтво з Південної Індії, зокрема зі штату Тамілнад. Його створюють рисовою пудрою або крейдою, починаючи з точок (пуллі), з'єднаних у геометричні візерунки. Ці малюнки символізують позитив, удачу та красу, а також виконують роль щоденного духовного ритуалу.

На фото видно хитромудрі симетричні квіткові орнаменти Фото: Reddit Чоловік щодня фотографує нові візерунки Фото: Reddit

Sahapedia називає колам повсякденною ритуальною формою мистецтва, яку тамільські жінки малюють біля порогів на світанку. Такі візерунки є символом переходу між внутрішнім і зовнішнім світами, і часто їх створюють наново щодня, підкреслюючи швидкоплинність і ритуальність практики.

Користувачі Reddit були в захваті не тільки від самих малюнків, а й від шанобливого підходу автора поста.

"Це приголомшливо", "Якщо він дійсно робить альбом — значить, колам уже приносить добро", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя переробило гараж на будинок для сина, а потім зробило на цьому бізнес. Загальний бюджет склав близько 69 000 доларів (майже 2,9 млн гривень), що було більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників

Також стало відомо, що власник будинку пофарбував фасад у новий колір і пошкодував про це. Вибір кольору довів його до безсоння. Чоловік хотів пофарбувати будинок у спокійний сірий, але отримав "занадто зелений".