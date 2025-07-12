Жители Гренландии проснулись и увидели гигантский айсберг в опасной близости от своих домов

Возле небольшого поселения Иннаарсуит в северо-западной Гренландии, в опасной близости от берега и домов местных жителей, дрейфует айсберг колоссальных размеров

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В связи с опасной близостью домов и предприятий к огромному куску льда местные власти были вынуждены официально предупредить жителей городка об угрозе, пишет New York Post.

Как отмечают представители властей, если этот "поплавок" начнет разваливаться, это может привести к серьезным повреждениям на берегу. Маловероятно, что куски отвалившегося льда упадут прямо на сушу, однако они могут создать огромные волны, которые уже обрушатся на берег и смоют расположенные там объекты.

На самом деле это два айсберга, которые изначально были одним целым и движутся или остаются неподвижными вместе Фото: SWNS

Обычно крупные айсберги перемещаются в течение нескольких дней, но, по словам местного жителя Денниса Лехтонена, он неподвижен уже около недели, что является источником беспокойства.

Деннис Лехтонен рядом с миниатюрным куском льда, выброшенным на берег Фото: SWNS

Поэтому, после предупреждения муниципалитета Иннарсуита, экономика которого, в основном, основана на рыболовстве, было решено временно закрыть рыбный завод и небольшой магазин.

В то же время, как отмечается, далеко не все испытывают беспокойство от такого "соседства", поскольку это не первый случай, когда огромный айсберг заплывает в "гости" к жителям Иннаарсуита. В 2018 году туда уже заплывало похожее по размеру тело, и при весе в 11 тонн оно было настолько большим, что его можно было увидеть из космоса. Жители районов, которые могли пострадать, были эвакуированы на более возвышенные места, однако айсберг в конце концов уплыл после нескольких дней постоянных сильных ветров.

Напомним, рыбаки возле берегов Канады заметили черный, как сажа, айсберг.

Также Фокус писал, что украинские полярники показали огромный айсберг, который плавает неподалеку антарктической станции "Академик Вернадский". По измерениям ученых, длина ледовой глыбы — 1285 метров, то есть как у главной улицы Киева.