Жителі Гренландії прокинулися і побачили гігантський айсберг у небезпечній близькості від своїх будинків

Біля невеликого поселення Іннаарсуїт у північно-західній Гренландії, у небезпечній близькості від берега і будинків місцевих жителів, дрейфує айсберг колосальних розмірів

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У зв'язку з небезпечною близькістю будинків і підприємств до величезного шматка криги місцева влада була змушена офіційно попередити жителів містечка про загрозу, пише New York Post.

Як зазначають представники влади, якщо цей "поплавець" почне розвалюватися, це може призвести до серйозних пошкоджень на березі. Малоймовірно, що шматки льоду, що відвалився, впадуть просто на сушу, проте вони можуть створити величезні хвилі, які вже обрушаться на берег і змиють розташовані там об'єкти.

Насправді це два айсберги, які спочатку були одним цілим і рухаються або залишаються нерухомими разом Фото: SWNS

Зазвичай великі айсберги переміщуються протягом кількох днів, але, за словами місцевого жителя Денніса Лехтонена, він нерухомий уже близько тижня, що є джерелом занепокоєння.

Денніс Лехтонен поруч із мініатюрним шматком льоду, викинутим на берег Фото: SWNS

Тому, після попередження муніципалітету Іннарсуїта, економіка якого, здебільшого, ґрунтується на рибальстві, було вирішено тимчасово закрити рибний завод і невеликий магазин.

Водночас, як зазначається, далеко не всі відчувають занепокоєння від такого "сусідства", оскільки це не перший випадок, коли величезний айсберг запливає в "гості" до жителів Іннаарсуїта. У 2018 році туди вже запливало схоже за розміром тіло, і при вазі в 11 тонн воно було настільки великим, що його можна було побачити з космосу. Мешканці районів, які могли постраждати, були евакуйовані на більш піднесені місця, проте айсберг зрештою поплив після кількох днів постійних сильних вітрів.

Нагадаємо, рибалки біля берегів Канади помітили чорний, як сажа, айсберг.

Також Фокус писав, що українські полярники показали величезний айсберг, який плаває неподалік антарктичної станції "Академік Вернадський". За вимірами вчених, довжина льодової брили — 1285 метрів, тобто як у головної вулиці Києва.