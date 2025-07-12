Уникальная внешность с рождения: девушка с белой прядью с годами узнала правду о себе

23-летняя Алекс Лайтли из Великобритании стала популярной в соцсетях благодаря своей уникальной внешности. Белая прядь волос, с которой она родилась, оказалась проявлением редкого генетического состояния и привлекла внимание миллионов людей.

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Девушка рассказала, что не красит волосы. Необычный локон появился в результате редкого генетического состояния под названием пегий роговой фолликулизм. Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Алекс родилась со светлыми волосами, но с детства у нее была белая прядь и участки кожи без пигмента. Такое состояние передается по отцовской линии в ее семье уже в течение семи или восьми поколений.

В школьные годы Алекс сталкивалась с непониманием и насмешками, что повлияло на ее самооценку.

"Мне не нравилось мое состояние, особенно из-за постоянных комментариев. Я чувствовала себя особенно неловко на уроках физкультуры", — вспоминает она.

Лишь после окончания школы она начала изучать причину своей особенности и узнала о редком заболевании, вызванном мутацией гена KIT. Оно встречается менее чем у одного из 2000 человек и характеризуется седыми волосами и депигментированной кожей.

Понимание природы своего состояния стало для девушки поворотной точкой. Сегодня она с гордостью говорит о своей особенности и делится личной жизнью в TikTok. Одно из ее видео набрало более 13,7 миллиона просмотров и свыше 2,4 миллиона лайков.

"Раньше я хотела, чтобы это прошло. А теперь горжусь тем, что могу разделить это со своей семьей. Принятие — это путь, и он требует времени", — говорит Алекс.

История вызвала шквал откликов: пользователи TikTok называют ее внешность "магической" и "самой крутой генетической особенностью". Сама Алекс надеется, что ее история вдохновит других на принятие себя.

"Я хочу показать, что быть другим — это красиво. Мое послание — о принятии, доброте и гордости за свою уникальность", — заключила она.

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