Унікальна зовнішність від народження: дівчина з білим пасмом з роками дізналася правду про себе

23-річна Алекс Лайтлі з Великої Британії стала популярною в соцмережах завдяки своїй унікальній зовнішності. Біле пасмо волосся, з яким вона народилася, виявилося проявом рідкісного генетичного стану і привернуло увагу мільйонів людей.

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Дівчина розповіла, що не фарбує волосся. Незвичайний локон з'явився внаслідок рідкісного генетичного стану під назвою строкатий роговий фолікулізм. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Алекс народилася зі світлим волоссям, але з дитинства в неї було біле пасмо і ділянки шкіри без пігменту. Такий стан передається по батьківській лінії в її родині вже протягом семи чи восьми поколінь.

У шкільні роки Алекс стикалася з нерозумінням і глузуванням, що вплинуло на її самооцінку.

"Мені не подобався мій стан, особливо через постійні коментарі. Я почувалася особливо ніяково на уроках фізкультури", — згадує вона.

Лише після закінчення школи вона почала вивчати причину своєї особливості і дізналася про рідкісне захворювання, викликане мутацією гена KIT. Воно трапляється менш ніж в одного з 2000 осіб і характеризується сивим волоссям і депігментованою шкірою.

Розуміння природи свого стану стало для дівчини поворотною точкою. Сьогодні вона з гордістю говорить про свою особливість і ділиться особистим життям у TikTok. Одне з її відео набрало понад 13,7 мільйона переглядів і понад 2,4 мільйона лайків.

"Раніше я хотіла, щоб це минуло. А тепер пишаюся тим, що можу розділити це зі своєю сім'єю. Прийняття — це шлях, і він потребує часу", — каже Алекс.

Історія викликала шквал відгуків: користувачі TikTok називають її зовнішність "магічною" і "найкрутішою генетичною особливістю". Сама Алекс сподівається, що її історія надихне інших на прийняття себе.

"Я хочу показати, що бути іншим — це красиво. Моє послання — про прийняття, доброту і гордість за свою унікальність", — підсумувала вона.

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