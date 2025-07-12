Скрытая камера поймала момент: пес думает, что один дома, и включает "режим слона"

Хозяйка ушла за покупками, и ее собака решила, что осталась одна навсегда. Все это попало на видео и стало вирусным в сети.

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Девушка по имени Франческа вышла за покупками, а ее собака по кличке Муни решила, что осталась дома одна. Хотя ее отец был в соседней комнате, питомец не на шутку запаниковал и начал тоскливо выть, глядя в окно. Этот трогательный момент попал на камеру и моментально стал вирусным в TikTok.

В ролике видно, как Муни в тревоге ходит по комнате, а затем устраивается на диване и начинает выть. Франческа назвала его вопли "режимом слона". Но едва в кадре раздается голос отца, собака мгновенно оживает: она виляет хвостом и бежит навстречу, чтобы поприветствовать его.

"Что, ты думала, я тебя бросил? Я здесь. Ты была одна две минуты и уже с ума сошла — это несправедливо, правда?" — говорит он с улыбкой, устраиваясь рядом с собакой.

Под видео Франческа написала: "Муни официально исполнился год, и он все еще очень чувствителен к моему отсутствию".

Пользователи TikTok пришли в восторг от нежного общения отца и собаки.

"Я рыдаю, я их люблю!", "Какой милый у тебя папа", "Невероятно влюблен в них обоих", "Они всегда ведет себя так, будто им не оставили еду, воду, лакомства и кондиционер", — писали они.

Но нашлись и те, кто удивился, что собака этой породы так бурно отреагировала на разлуку.

"Я думал, кавалеры — тихие животные", — написал один из них.

Однако эксперты отмечают, что даже у самых спокойных пород может развиться тревога разлуки, особенно в молодом возрасте. Американская ассоциация по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA) рекомендует приучать собаку к коротким разлукам и оставлять ей лакомства или игрушки, чтобы ассоциировать уход хозяина с чем-то приятным. В более тяжелых случаях может потребоваться помощь ветеринара.

Ранее Фокус сообщал, что девушка показала, как ее кот драматично отреагировал на жару. Хозяйка обнаружила своего любимчика в забавной позе. Выражение его мордочки покорило соцсети и собрало более 1,5 миллиона просмотров.

Также стало известно, что женщина арендовала целую виллу ради своих собак. Жительница Калифорнии заплатила за аренду дома с бассейном и огороженным двором, чтобы ее любимчики могли отдыхать в комфорте. Видео с их "отпуском" стало вирусным в соцсетях.