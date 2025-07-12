Прихована камера спіймала момент: пес думає, що сам удома, і вмикає "режим слона"

Господиня пішла за покупками, і її собака вирішила, що залишилася одна назавжди. Усе це потрапило на відео і стало вірусним у мережі.

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Дівчина на ім'я Франческа вийшла за покупками, а її собака на прізвисько Муні вирішила, що залишилася вдома сама. Хоча її батько був у сусідній кімнаті, вихованець не на жарт запанікував і почав тужливо вити, дивлячись у вікно. Цей зворушливий момент потрапив на камеру і моментально став вірусним у TikTok.

У ролику видно, як Муні в тривозі ходить кімнатою, а потім влаштовується на дивані й починає вити. Франческа назвала його крики "режимом слона". Але щойно в кадрі лунає голос батька, собака миттєво оживає: він виляє хвостом і біжить назустріч, щоб привітати його.

"Що, ти думала, я тебе кинув? Я тут. Ти була одна дві хвилини та вже з глузду з'їхала — це несправедливо, правда?" — каже він із посмішкою, влаштовуючись поруч із собакою.

Під відео Франческа написала: "Муні офіційно виповнився рік, і він все ще дуже чутливий до моєї відсутності".

Користувачі TikTok прийшли в захват від ніжного спілкування батька і собаки.

"Я ридаю, я їх люблю!", "Який милий у тебе тато", "Неймовірно закоханий у них обох", "Вони завжди поводяться так, ніби їм не залишили їжу, воду, ласощі та кондиціонер", — писали вони.

Але знайшлися й ті, хто здивувався, що собака цієї породи так бурхливо відреагував на розлуку.

"Я думав, кавалери — тихі тварини", — написав один із них.

Однак експерти зазначають, що навіть у найспокійніших порід може розвинутися тривога розлуки, особливо в молодому віці. Американська асоціація із запобігання жорстокому поводженню з тваринами (ASPCA) рекомендує привчати собаку до коротких розлук і залишати йому ласощі або іграшки, щоб асоціювати відхід господаря з чимось приємним. У важчих випадках може знадобитися допомога ветеринара.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина показала, як її кіт драматично відреагував на спеку. Господиня виявила свого улюбленця в кумедній позі. Вираз його мордочки підкорив соцмережі і зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.