Ребенок не переставал плакать, пока отец не догадался до одного гениального трюка

Джерон Ричардс из США заметил, что его дочка перестает плакать только под определенную песню. Ей оказался не детский мотив, а трек популярного певца Дрейка.

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Молодой отец удивился, когда его месячный ребенок отказался слушать "Baby Shark", а успокоился лишь под Nokia от рэпера Дрейка. Об этом американец рассказал в одном из своих видео в Instagram.

Джерон Ричардс из США выложил забавное видео. Мужчина держит на руках свою новорожденную дочку Зайлу, которая громко плачет. Рядом стоят его братья и стараются спеть ей "Baby Shark", но ничего не помогает. Девочка только начинает плакать еще сильнее.

Но стоило только Ричардсу запеть Nokia, как сразу наступила тишина. Крошка внезапно успокоилась, прислушалась, и кажется, даже заулыбалась.

Видео собрало более 885 000 просмотров, а люди посмешили оставить свои комментарии под ним:

"Мама определенно слушала хорошую музыку всю беременность!";

"Ребенку просто надоела детская попса. Дайте ей Дрейка и R&B!";

"Это я в любой стрессовой ситуации — только под хороший бит могу собраться!".

Сам мужчина подтвердил некоторые "догадки".

"Я действительно часто включал эту песню в машине, пока жена была беременна. Видимо, она уже тогда стала любимой мелодией для Зайлы", — написал он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина решил проверить родительский совет из интернета. Отец из США втайне собирал послания от всех учителей своей дочери начиная с детского сада и до окончания школы. Он подарил ей книгу с этими записями в день выпускного.

Также стало известно, что 17-месячный ребенок стал звездой интернета за одно движение. Видео, на котором малыш катается на самокате, стало вирусным. Пользователи поражены тем, как уверенно 17-месячный ребенок держится на ногах и управляет движением.