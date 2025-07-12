Дитина не переставала плакати, поки батько не здогадався до одного геніального трюку

Джерон Річардс зі США помітив, що його донька перестає плакати тільки під певну пісню. Нею виявився не дитячий мотив, а трек популярного співака Дрейка.

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Молодий батько здивувався, коли його місячна дитина відмовилася слухати "Baby Shark", а заспокоївся лише під Nokia від репера Дрейка. Про це американець розповів в одному зі своїх відео в Instagram.

Джерон Річардс зі США виклав кумедне відео. Чоловік тримає на руках свою новонароджену доньку Зайлу, яка голосно плаче. Поруч стоять його брати і намагаються заспівати їй "Baby Shark", але нічого не допомагає. Дівчинка тільки починає плакати ще сильніше.

Але варто було тільки Річардсу заспівати Nokia, як одразу настала тиша. Крихітка раптово заспокоїлася, прислухалася, і здається, навіть усміхнулася.

Відео зібрало понад 885 000 переглядів, а люди посміхнулися залишити свої коментарі під ним:

"Мама безумовно слухала хорошу музику всю вагітність!";

"Дитині просто набридла дитяча попса. Дайте їй Дрейка і R&B!";

"Це я в будь-якій стресовій ситуації — тільки під хороший біт можу зібратися!".

Сам чоловік підтвердив деякі "здогадки".

"Я дійсно часто вмикав цю пісню в машині, поки дружина була вагітна. Мабуть, вона вже тоді стала улюбленою мелодією для Зайли", — написав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік вирішив перевірити батьківську пораду з інтернету. Батько зі США потай збирав послання від усіх вчителів своєї доньки починаючи з дитячого садка і до закінчення школи. Він подарував їй книгу з цими записами в день випускного.

Також стало відомо, що 17-місячна дитина стала зіркою інтернету за один рух. Відео, на якому малюк катається на самокаті, стало вірусним. Користувачі вражені тим, як упевнено 17-місячна дитина тримається на ногах і керує рухом.