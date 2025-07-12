Пара не может продать роскошную виллу из-за "убийственного" живописного места рядом (фото)

Пожилая пара Чарльза и Патриции Лестеров напрасно пытается продать купленный в 1973 году особняк. Главной причиной этих неудач стало расположение дома вблизи канала, который несмотря на свою невероятную живописность, наносит значительный вред экологии и угрожает здешним жителям.

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Лестеры говорят, что неоднократно были свидетелями с экологическими проблемами из-за канала Монмутшир и Брекон, сообщает Wales Online.

Пара рассказывает, что приобретенный в 1973 году особняк стоял на 21-метровой крутой насыпи возле канала. Пока сооружение исправно функционировало, то никаких проблем у британцев не было, но впоследствии вода начала постепенно исчезать и размывать насыпь.

Супруги Лестеры Фото: Wales Online

"Мы даже не осознавали всю серьезность ситуации, когда покупали дом. Тем более, что раньше канал не имел истории протечек или обвалов. Но мы очень быстро заметили постоянный поток воды из насыпи", — рассказывает Чарльз Лестер.

Траст каналов и рек (CRT), который владеет сооружением, недавно подтвердил факт утечки воды с последующим разрушением защитных насыпей. Затем оказалось, что причиной мистического исчезновения воды стали неправильные восстановительные работы в начале 1960-х годов.

Владелец дома говорит, что энтузиасты водного транспорта обратились к British Waterways с просьбой восстановить его для туристических и развлекательных целей, и это было сделано. Канал углубили и убрали глиняную породу, которая и задерживала выход воды из пределов насыпей и защитных конструкций.

"Сейчас канал протекает практически по всей своей длине", — говорит мужчина, добавив, что последний оползень в 2014 году сместил их забор на несколько метров вниз и почти положил его горизонтально. Насыпь высотой 21 метр с наклоном до 45 градусов давно превышает безопасный угол скока, а постоянные обвалы камней и обломков делают ситуацию опасной.

Насыпь разрушается под воздействием воды из канала Фото: Wales Online Люди пытаются остановить разрушение насыпи Фото: Wales Online

Несмотря на все попытки решить проблему и установкой датчиков движения почвы, мистер Лестер говорит, что ему страшно "думать о той массе воды", а каждый треск заставляет "думать об очередном оползне". Кроме того, супруги столкнулись с необходимостью выплачивать свои финансовые обязательства, а чиновники не признают место и их поместье аварийными.

В 2016 году супруги нашли покупателя дома за 825 тыс. фунтов (46,5 млн грн), но потом мужчина отказался от этого предложения из-за вопросов безопасности. Сейчас пара и общественные активисты ведут судебную борьбу, чтобы признать CRT причастным к халатности, а пожилая пара смогла получить компенсацию за дом или продать на аукционе по рыночной цене, которая сейчас уже упала до 500 тыс (28,2 млн грн).

В британском правительстве заявили, что знают о проблеме канала и ищут возможного мирового решения между сторонами. Активист Марк Флад, который имеет лодку на этом водном сооружении и занимается управлением компании PPMB, говорит, что реакция власти уже говорит о сдвигах, но "мы не почувствуем настоящей безопасности, пока не будет найдено и внедрено долгосрочное решение".

Ранее Фокус сообщал, как новый владелец недвижимости сделал себе дом из свинарника. Для этого он использовал материалы из старого свинарника и конюшни, потратив всего пару сотню фунтов.

Впоследствии стало известно, что мужчина попытался убрать дерево и потерял дом. 65-летний Дэниел Делил из Канады лишился дома, в котором жил более 20 лет.