Забыл навсегда о коммуналке и аренде: мужчина сделал себе дом из свинарника (фото)

Мастер на все руки построил уникальный мини-дом на колесах. Для этого он использовал материалы из старого свинарника и конюшни, потратив на все про все всего 200 фунтов стерлингов. Теперь изобретатель путешествует по Великобритании, не платя за аренду и коммунальные услуги.

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Британец, зарегистрированный в социальных сетях как The Grow Co, похвастался перед подписчиками своим необычным жильем "на колесах", которое он создал почти полностью из перерабатываемых материалов.

За последние шесть месяцев мужчина успел проехаться по разным городам Великобритании.

"В целом этот трейлер стоил около 200 фунтов стерлингов (11,5 тыс. грн) — за такую сумму даже нельзя арендовать дом на месяц, не говоря уже о строительстве", — рассказал создатель проекта.

Размеры основной части дома — 2,5 на 1,2 м, а общая длина конструкции — всего 4 м. "Это возможно один из самых маленьких трейлеров, которые вы когда-либо видели. Абсолютно крошечный", — отметил он.

Дом своими руками

Несмотря на компактные размеры, мужчина полностью доволен своим жильем: "Я провел последние шесть месяцев в этом крошечном пространстве. Здесь есть все необходимое для комфортной ежедневной жизни и выживания".

Большинство материалов для возведения хижины удалось получить бесплатно. "В целом около 90% материалов, в частности дерево для дверей и окон были стенами старой конюшни, которую кто-то разбирал и собирался сжечь", — пояснил мастер.

Дом на колесах Фото: TikTok

Кровельные листы он также не покупал: "Они очень толстые и большие — промышленные. Достал из старого свинарника. Стекло в окне раньше было полкой в витрине".

Позади своего дома мужчина обустроил большой ящик для хранения инструментов, который использует как сарай.

Как отреагировали зрители?

Пользователи соцсетей оставляют преимущественно положительные отзывы об этом проекте.

"Это фантастически, молодец. Хотелось бы, чтобы все бездомные имели такие", — написал один из комментаторов.

"Сначала подумал, что это курятник!" — признался другой зритель;

Следующий похвалил: "Чувак, у тебя золотые руки".

Видео с экскурсией по необычному жилью в TikTok набрало за три дня более 83 тысяч просмотров, много лайков и комментариев.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Одна молодая мама приобрела дом в сельской местности всего за 5 тысяч долларов. Она провела экскурсию по новому жилью, в котором уже есть вода и свет, а также полуразрушенный погреб, гараж и сеновал. В соцсетях ее покупка вызвала неоднозначную реакцию — от удивления до насмешек.

Еще одна история — о 38-летнем Вадиме, который вместе с женой Татьяной и тремя детьми решил оставить съемную квартиру в Черновцах и переехать в поселок Берегомет, в 60 км от областного центра. Там семья приобрела старинную усадьбу с тремя комнатами и взялась за ее обновление.

Между тем другая женщина показала, что осталось от ее жилья после того, как она сдавала его в аренду — кадры не оставили зрителей равнодушными.