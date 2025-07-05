Забув назавжди про комуналку і оренду: чоловік зробив собі будинок зі свинарника (фото)

Майстер на всі руки побудував унікальний мінібудинок на колесах. Для цього він використав матеріали зі старого свинарника та стайні, витративши на все про все лише 200 фунтів стерлінгів. Тепер винахідник мандрує Великою Британією, не сплачуючи за оренду чи комунальні послуги.

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Британець, зареєстрований у соціальних мережах як The Grow Co, похизувався перед підписниками своїм незвичайним житлом "на колесах", яке він створив майже повністю із переробних матеріалів.

За останні шість місяців чоловік встиг проїхатися різними містами Великої Британії.

"Загалом цей трейлер коштував близько 200 фунтів стерлінгів (11,5 тис. грн) — за таку суму навіть не можна орендувати будинок на місяць, не кажучи вже про будівництво", — розповів творець проєкту.

Розміри основної частини будинка — 2,5 на 1,2 м, а загальна довжина конструкції — лише 4 м. "Це можливо один з найменших трейлерів, які ви коли-небудь бачили. Абсолютно крихітний", — зазначив він.

Будинок своїми руками

Попри компактні розміри, чоловік повністю задоволений своїм житлом: "Я провів останні шість місяців у цьому крихітному просторі. Тут є все необхідне для комфортного щоденного життя та виживання".

Більшість матеріалів для зведення хатини вдалося отримати безплатно. "Загалом близько 90% матеріалів, зокрема дерево для дверей та вікон були стінами старої стайні, яку хтось розбирав і збирався спалити", — пояснив майстер.

Будинок на колесах Фото: TikTok

Покрівельні листи він також не купував: "Вони дуже товсті та великі — промислові. Дістав зі старого свинарника. Скло у вікні раніше було полицею у вітрині".

Позаду свого будинка чоловік облаштував великий ящик для зберігання інструментів, який використовує як сарай.

Як відреагували глядачі?

Користувачі соцмереж залишають переважно схвальні відгуки про цей проєкт.

"Це фантастично, молодець. Хотілося б, щоб усі безхатьки мали такі", — написав один з коментаторів.

"Спочатку подумав, що це курник!" — зізнався інший глядач;

Наступний похвалив: "Чувак, в тебе золоті руки".

Відео з екскурсією незвичайним житлом у TikTok набрало за три дні понад 83 тисячі переглядів, багато вподобайок та коментарів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Одна молода мама придбала будинок у сільській місцевості всього за 5 тисяч доларів. Вона провела екскурсію новим житлом, у якому вже є вода і світло, а також напівзруйнований погріб, гараж і сіновал. У соцмережах її покупка викликала неоднозначну реакцію — від подиву до насмішок.

Ще одна історія — про 38-річного Вадима, який разом із дружиною Тетяною та трьома дітьми вирішив залишити орендовану квартиру в Чернівцях і переїхати до селища Берегомет, за 60 км від обласного центру. Там родина придбала старовинну садибу з трьома кімнатами та взялася за її оновлення.

Тим часом інша жінка показала, що залишилось від її житла після того, як вона здавала його в оренду — кадри не залишили глядачів байдужими.