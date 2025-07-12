Пара не може продати розкішну віллу через "вбивче" мальовниче місце поруч (фото)

Літня пара Чарльза та Патриції Лестерів даремно намагається продати куплений в 1973 році маєток. Головною причиною цих невдач стало розташування будинку поблизу каналу, який попри свою неймовірну мальовничість, завдає значної шкоди екології та загрожує тутешнім мешканцям.

Related video

Лестери кажуть, що неодноразово були свідками з екологічними проблемами через канал Монмутшир і Брекон, повідомляє Wales Online.

Пара розповідає, що придбаний в 1973 році маєток стояв на 21-метровому крутому насипі біля каналу. Допоки споруда справно функціонувала, то жодних проблем у британців не було, та згодом вода почала поступово зникати та розмивати насип.

Подружжя Лестерів Фото: Wales Online

"Ми навіть не усвідомлювали всю серйозність ситуації, коли купували будинок. Тим більше, що раніше канал не мав історії протікань чи обвалів. Але ми дуже швидко помітили постійний потік води з насипу", — розповідає Чарльз Лестер.

Траст каналів і річок (CRT), який володіє спорудою, нещодавно підтвердив факт витікання води з подальшим руйнуванням захисних насипів. Потім виявилося, що причиною містичного зникнення води стали неправильні відновлювальні роботи на початку 1960-х років.

Власник будинку каже, що ентузіасти водного транспорту звернулися до British Waterways з проханням відновити його для туристичних та відпочинкових цілей, і це було зроблено. Канал поглибили та прибрали глиняну породу, яка й затримувала вихід води з меж насипів і захисних конструкцій.

"Зараз канал протікає практично по всій своїй довжині", — каже чоловік, додавши, що останній зсув у 2014 році змістив їхній паркан на кілька метрів вниз і майже поклав його горизонтально. Насип висотою 21 метр з нахилом до 45 градусів давно перевищує безпечний кут скоку, а постійні обвали каміння й уламків роблять ситуацію небезпечною.

Насип руйнується під впливом води з каналу Фото: Wales Online Люди намагаютсья зупинити руйнування насипу Фото: Wales Online

Попри всі спроби розв'язати проблему та встановленням датчиків руху ґрунту, містер Лестер говорить, що йому страшно "думати про ту масу води", а кожен тріск змушує "думати про черговий зсув". Крім того, подружжя зіткнулося з необхідністю виплачувати свої фінансові зобов'язання, а чиновники не визнають місце та їхній маєток аварійними.

У 2016 році подружжя знайшло покупця будинку за 825 тис. фунтів (46,5 млн грн), але потім чоловік відмовився від цієї пропозиції через питання безпеки. Наразі пара та громадські активісти ведуть судову боротьбу, аби визнати CRT причетним до недбальства, а літня пара змогла отримати компенсацію за будинок або продати на аукціоні за ринковою ціною, яка наразі вже впала до 500 тис (28,2 млн грн).

В британському уряді заявили, що знають про проблему каналу та шукають можливого мирового рішення між сторони. Активіст Марк Флад, який має човен на цій водній споруді та займається управлінням компанії PPMB, каже, що реакція влади вже говорить про зрушення, але "ми не відчуємо справжньої безпеки, доки не буде знайдено й впроваджено довгострокове рішення".

Раніше Фокус повідомляв, як новий власник нерухомості зробив собі будинок зі свинарника. Для цього він використав матеріали зі старого свинарника та стайні, витративши лише пару сотню фунтів.

Згодом стало відомо, що чоловік спробував прибрати дерево і втратив будинок. 65-річний Деніел Деліл з Канади позбувся будинку, в якому жив понад 20 років.