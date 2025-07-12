Абсурдно, но правда: мужчину оштрафовали за бесплатную раздачу воды во время жары (видео)

Житель Аризоны (США) Дэвид Мартин решил помогать местным, которые страдают от жары и раздавал бутылки с водой всем желающим. Но оказалось, что местное объединение владельцев домов (HOA) выписало мужчине штраф за его поступок.

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Сам мужчина говорит, что раздает охлажденную питьевую воду в бутылках всем, кто испытывает жажду во время жары в засушливом штате, сообщает 12 Local News.

Житель города Гудиер говорит, что из-за его бесплатной раздачи воды у него произошел конфликт с местным объединением владельцев домов. Кроме того, управляющая компания F-S Residential еще с прошлого года выдает предупреждение господину Мартину за "наличие холодильника на подъездной дорожке".

"Мы в июле, в самый жаркий день года, а до сих пор говорим о холодильнике с бесплатной водой. Это абсурд — добавлять мне новые нарушения, которые я не собираюсь оплачивать, только за то, что я раздаю холодную воду людям. Это для детей. Это для курьеров. Для пар, которые держатся за руки, прогуливаясь по улице. Для ребенка, который вынужден выгуливать собаку в жару", — пояснил американец.

Журналисты сообщают, что после медийной огласки эти сообщения с предупреждениями временно прекратились. Но несколько месяцев назад их возобновили, но уже со штрафами в размере $100.

Сосед господина Мартина Рич Кустас удивлен действиями местного объединения домов. Он говорит, что не понимает сути претензий, ведь мужчина покупает за свои средства воду и раздает ее бесплатно.

"Я вообще не понимаю, почему они пристают к нему. Это не имеет никакого смысла", — рассказал мужчина.

В ответ на предупреждения и штрафы за свои действия, господин Мартин начал сбор подписей под петицией, чтобы отстранить трех членов правления HOA. Ему уже удалось собрать более 100 подписей.

"Я надеюсь, что с новым составом правления, которое будет избрано, эти люди поймут: тратить время и деньги на борьбу с холодильником, который помогает обществу, — это настоящее расточительство", — добавил он.

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