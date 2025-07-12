Абсурдно, але правда: чоловіка оштрафували за роздачу води людям під час спеки (відео)

Мешканець Арізони (США) Девід Мартін вирішив допомагати місцевим, які страждають від спеки та роздавав пляшки з водою всім охочим. Та виявилося, що місцеве об'єднання власників будинків (HOA) виписало чоловіку штраф за його вчинок.

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Сам чоловік каже, що роздає охолоджену питну воду в пляшках усім, хто відчуває спрагу під час спеки в посушливому штаті, повідомляє 12 Local News.

Мешканець міста Гудієр каже, що через його безоплатну роздачу води в нього стався конфлікт з місцевим об'єднанням власників будинків. Крім того, керівна компанія F-S Residential ще з минулого року видає попередження пану Мартіну за "наявність холодильника на під'їзній доріжці".

"Ми в липні, у найспекотніший день року, а досі говоримо про холодильник з безплатною водою. Це абсурд — додавати мені нові порушення, які я не збираюся оплачувати, лише за те, що я роздаю холодну воду людям. Це для дітей. Це для кур’єрів. Для пар, які тримаються за руки, прогулюючись вулицею. Для дитини, яка змушена вигулювати собаку в спеку", — пояснив американець.

Журналісти повідомляють, що після медійного розголосу ці повідомлення з попередженнями тимчасово припинилися. Та кілька місяців тому їх відновили, але вже зі штрафами в розмірі $100.

Сусід пана Мартіна Річ Кустас здивований діями місцевого об'єднання будинків. Він каже, що не розуміє суті претензій, адже чоловік купує за свої кошти воду та роздає її безоплатно.

"Я взагалі не розумію, чому вони чіпляються до нього. Це не має жодного сенсу", — розповів чоловік.

У відповідь за попередження та штрафи за свої дії, пан Мартін розпочав збір підписів під петицією, щоб відсторонити трьох членів правління HOA. Йому вже вдалося зібрати понад 100 підписів.

"Я сподіваюся, що з новим складом правління, яке буде обрано, ці люди зрозуміють: витрачати час і гроші на боротьбу з холодильником, що допомагає громаді, — це справжнє марнотратство", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що туристку оштрафували за пронесення незвичного фрукта в готель. Фрукт із різким запахом порушив правила готелю, що передбачають плату за спеціалізоване прибирання.

Згодом стало відомо, що в Британії карають людей за пожертвування одягу. Рада містечка Слау у графстві Беркшир поставила камери біля сміттєвих баків і запроваджує штрафи за незаконне викидання сміття, але ці контейнери для збору речей для малозабезпечених.