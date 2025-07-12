Пассажир самолета раздражал женщину своими действиями: впоследствии стало ясно, кто это был (видео)

Жительница США рассказала, что во время перелета из Флориды в Нью-Йорк ей пришлось терпеть странные движения пассажира впереди в салоне самолета два часа. Когда женщина решилась посмотреть, кто ей мешал — ее реакция с удивления сменилась на легкую улыбку.

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Блогерша с ником @curly_travel_magic постоянно чувствовала, как кто-то сзади толкает ее ноги. Она дважды проигнорировала это, чтобы избежать конфликта. Но третий раз начал донимать ее.

"Я немного рассердилась после третьего прикосновения. Но мне и в голову не приходило ответить тем же. Я хотела избежать ссоры", — сказала она журналистам Newsweek.

Каждый раз, когда она чувствовала прикосновение, ей казалось странным, как у кого-то могут быть настолько длинные пальцы ног или ступни. Но на ночном рейсе свет был выключен, и она ничего не видела. В конце концов, любопытство взяло верх.

За несколько минут до посадки она включила фонарик на телефоне и обнаружила, что ее толкал не пассажир, а собака. На видео заметно, что голова собаки выглядывала из-под ее сиденья, а ее носик был возле ее пяток. Это и объяснило влажные прикосновения, которые она чувствовала. Сама собака была тихой на протяжении всего рейса.

Она не смогла удержаться и ласково прикоснулась к его голове. Вспоминая ситуацию, она отметила, что все могло бы закончиться значительно хуже. В подписи к видео женщина написала, что рада, что не разозлилась, когда думала, что это человек нарушает правила поведения в самолете.

Реакция пользователей

Корреспонденты сети сразу же начали выражать зависть, удивляясь, почему им никогда не попадаются такие замечательные попутчики, как этот пес. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Ого, я с радостью потерплю те скользкие лапки. Симпатичный мальчик";

"Я не люблю собак, но уж лучше собачка у ног, чем чьи-то ступни";

"Ты, наверное, пожалела, что узнала об этом так поздно";

"Воспитанная собака. Да и видно, что на полу ему было удобнее сидения";

"Думаю, ты пожалела, что обнаружила такого красавца так поздно!".

Ранее Фокус писал, как четвероногий занял место в первом классе самолета. Обратившись в службу поддержки Delta, путешественник был разочарован. Ему объяснили, что любого пассажира при определенных обстоятельствах могут пересадить.

Впоследствии сообщалось, как собака ведет себя, когда нет дома хозяев. Хозяйка ушла за покупками, и ее собака решила, что осталась одна навсегда.