Пасажир літака дві години дратував жінку своїми діями: згодом стало ясно, хто це був (відео)

Мешканка США розповіла, що під час перельоту з Флориди до Нью-Йорка їй довелося терпіти дивні рухи пасажира попереду в салоні літака дві години. Коли жінка наважилася подивитися, хто їй заважав — її реакція зі здивування змінилася на легку усмішку.

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Ролик блогерки став вірусним — набрав 590 тис. переглядів, 13,7 тис. вподобань та кілька десятків коментарів у Instagram.

Блогерка з ніком @curly_travel_magic постійно відчувала, як хтось ззаду штовхає її ноги. Вона двічі проігнорувала це, щоб уникнути конфлікту. Але третій раз почав допікати її.

"Я трохи розсердилася після третього дотику. Але мені й на думку не спадало відповісти тим самим. Я хотіла уникнути сварки", — сказала вона журналістам Newsweek.

Кожного разу, коли вона відчувала дотик, їй здавалося дивним, як у когось можуть бути настільки довгі пальці ніг або ступні. Але на нічному рейсі світло було вимкнено, і вона нічого не бачила. Зрештою, цікавість узяла гору.

За кілька хвилин до посадки вона ввімкнула ліхтарик на телефоні та виявила, що її штовхав не пасажир, а собака. На відео помітно, що голова собаки визирала з-під її сидіння, а його носик був біля її п’ят. Це й пояснило вологі дотики, які вона відчувала. Сам собака був тихим протягом усього рейсу.

Вона не змогла втриматися й лагідно доторкнулася до його голови. Згадуючи ситуацію, вона зазначила, що все могло б закінчитися значно гірше. У підписі до відео жінка написала, що рада, що не розлютилася, коли думала, що це людина порушує правила поведінки в літаку.

Реакція користувачів

Дописувачі мережі одразу ж почали висловлювати заздрість, дивуючись, чому їм ніколи не трапляються такі чудові попутники, як цей пес. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Ого, я з радістю потерплю ті слизькі лапки. Гарненький хлопчик";

"Я не люблю собак, але вже краще песик біля ніг, ніж чиїсь ступні";

"Ти, мабуть, пошкодувала, що дізналася про це так пізно";

"Вихований собака. Та й видно, що на підлозі йому було зручніше за сидіння";

"Думаю, ти пошкодувала, що виявила такого красеня так пізно!".

Раніше Фокус писав, як чотирилапий зайняв місце у першому класі літака. Звернувшись до служби підтримки Delta, мандрівник був розчарований. Йому пояснили, що будь-якого пасажира за певних обставин можуть пересадити.

Згодом повідомлялося, як собака поводить себе, коли немає вдома господарів. Господиня пішла за покупками, і її собака вирішила, що залишилася одна назавжди.