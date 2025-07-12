Супруги купили дом мечты, но узнали неожиданную правду в письме предыдущей владелицы (фото)

Американка Джоселин Солис вместе с мужем приобрели дом мечты, в который влюбились с первого взгляда. Впоследствии молодые супруги получили по почте письмо от предыдущей владелицы дома, которое удивило женщину и ее избранника.

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Госпожа Солис рассказывает, что купив новый дом, они еще жили в арендованном жилье, пока в новом доме муж должен был сделать определенные ремонтные работы. Однажды он отправил любимой в мессенджер фото, в котором было письмо от дочери предыдущей владелицы дома.

Текст письма от предыдущей владелицы

"Сначала я подумала, что это шутка, но чем дальше я читала, тем больше понимала, что письмо искреннее. Чем больше я читала, тем шире становилась моя улыбка. Я прочитала его несколько раз подряд, чтобы все осмыслить", — рассказала Джоселин изданию People.

Американка говорит, что в тексте письма дочь предыдущей владелицы упоминала, что ее родители "обожали вечеринки на террасе". И это именно то, что пришло в голову Солис, когда она впервые увидела дом.

"Знать, что этот дом хранит столько теплых воспоминаний прошлого, и что я могу добавить к ним свои — большая честь. Но, пожалуй, больше всего меня поразил сам стиль написания. Было ощущение, будто она стоит передо мной. Столько эмоций и заботы", — признается госпожа Солис.

Она добавляет, что это письмо заставило "по-новому ценить все мелочи — знать, что каждая деталь сделана с намерением и любовью". Когда девушка обнародовала письмо в соцсетях, то тысячи пользователей откликнулись на историю американки.

"Большинство реакций были очень положительными. Многие люди делились своими историями — кто-то тоже писал письмо для покупателей их детства дома, кто-то получал подобное. Другие просили меня обязательно пригласить эту женщину в гости — и я действительно планирую это сделать! А еще мне очень нравятся комментарии о том, какая хорошая энергетика в этом доме. Это действительно похоже на новое начало для нашего брака после непростого первого года отцовства", — говорит Джоселин.

Впоследствии госпожа Солис связалась с дочерью предыдущих владельцев, которая оставила свои контакты в письме. Когда они впервые поговорили, Солис поняла, что эта женщина такая же добрая и искренняя, как и в письме.

"Думаю, для нее это стало облегчением — узнать немного о нас и о том, какие мы люди. Надеюсь, она знает, что ее дом в надежных руках", — отмечает новая владелица дома.

Сама Джоселин говорит, что пока что он в надежном месте. Но в будущем Солис хочет оформить его в рамку и оставить в доме для следующих владельцев.

"Если сердце подсказывает вам написать подобное письмо, когда вы покидаете дом, который любили — сделайте это", — говорит она. — "Я знаю, что есть страх выглядеть "странно", но вы никогда не узнаете, что могло бы быть, если не попробуете. Кстати, сама автор письма тоже писала: "Не знаю, странно это или нет". И нет, совсем не странно. Наоборот — я надеюсь, мы еще подружимся с ней и ее семьей", — добавляет героиня истории.

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