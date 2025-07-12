Подружжя купило дім мрії, але дізналося неочікувану правду в листі попередньої власниці (фото)

Американка Джоселін Соліс разом з чоловіком придбали будинок мрії, в який закохалися з першого погляду. Згодом молоде подружжя отримало поштою листа від попередньої власниці будинку, який здивував жінку та її обранця.

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Пані Соліс розповідає, що купивши новий будинок, вони ще мешкали в орендованому житлі, допоки в новому домі чоловік мав зробити певні ремонтні роботи. Одного дня він відправив коханій у месенджер фото, в якому був лист від доньки попередньої власниці будинку.

Текст листа від попередньої власниці

"Спочатку я подумала, що це жарт, але чим далі я читала, тим більше розуміла, що лист щирий. Чим більше я читала, тим ширше ставала моя усмішка. Я прочитала його кілька разів поспіль, щоб усе осмислити", — розповіла Джоселін виданню People.

Американка каже, що в тексті листа донька попередньої власниці згадувала, що її батьки "обожнювали вечірки на терасі". І це саме те, що спало на думку Соліс, коли вона вперше побачила дім.

"Знати, що цей дім зберігає стільки теплих спогадів минулого, і що я можу додати до них свої — велика честь. Але, мабуть, найбільше мене вразив сам стиль написання. Було відчуття, ніби вона стоїть переді мною. Стільки емоцій і турботи", — зізнається пані Соліс.

Вона додає, що цей лист змусив "по-новому цінувати всі дрібниці — знати, що кожна деталь зроблена з наміром і любов’ю". Коли дівчина оприлюднила лист у соцмережах, то тисячі користувачів відгукнулися на історію американки.

"Більшість реакцій були дуже позитивними. Багато людей ділилися своїми історіями — хтось теж писав листа для покупців їхнього дитинства дому, хтось отримував подібний. Інші просили мене обов’язково запросити цю жінку в гості — і я справді планую це зробити!. А ще мені дуже подобаються коментарі про те, яка хороша енергетика в цьому домі. Це справді схоже на новий початок для нашого шлюбу після непростого першого року батьківства", — додає Джоселін.

Згодом пані Соліс зв'язалася з донькою попередніх власників, яка залишила свої контакти в листі. Коли вони вперше поговорили, Соліс зрозуміла, що ця жінка така ж добра і щира, як і в листі.

"Гадаю, для неї це стало полегшенням — дізнатися трохи про нас і про те, які ми люди. Сподіваюся, вона знає, що її дім у надійних руках", — відзначає нова власниця дому.

Сама Джоселін каже, що поки що він у надійному місці. Але в майбутньому Соліс хоче оформити його в рамку й залишити в будинку для наступних власників.

"Якщо серце підказує вам написати подібний лист, коли ви покидаєте дім, який любили — зробіть це", — каже вона. — "Я знаю, що є страх виглядати "дивно", але ви ніколи не дізнаєтесь, що могло б бути, якщо не спробуєте. До речі, сама авторка листа теж писала: "Не знаю, дивно це чи ні". І ні, зовсім не дивно. Навпаки — я сподіваюся, ми ще подружимося з нею і її родиною", — додає героїня історії.

Раніше Фокус розповідав, що подружжя виявило в лісі загадковий контейнер. Сім'я з Північної Кароліни (США) виявила загадковий вантажний контейнер, захований на узліссі своєї нової ділянки в Аппалачських горах.

Згодом стало відомо, як пара зробила ремонт і "знецінила" своє житло. Подружжя віддало 36 600 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 2 млн гривень) за караван, який виявився нікому не потрібним.