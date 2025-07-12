Не узнали даже собственные дети: мужчина впервые за 15 лет сбрил бороду (видео)

Мама троих детей из штата Джорджия (США) по имени Кортни, владелица парикмахерской, запечатлела на видео эмоциональную реакцию своих дочерей, когда их папа вернулся домой без своей привычной густой бороды.

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Вирусное видео из США покорило сердца тысяч пользователей. Мужчина впервые за 15 лет сбрил бороду, и его собственная дочь не узнала его. Кортни опубликовала ролик в TikTok и он быстро стал хитом.

Семейная сцена, полная удивления и даже испуга, вызвала улыбку у тысяч зрителей. Особенное внимание привлекла младшая дочка пары — малышка закричала при виде "незнакомца", будто перед ней оказался вовсе не ее отец.

Оказалось, что борода была не просто элементом внешности, она стала настоящим символом папы. Дети обожали ее: младшая постоянно хваталась за нее, как за мягкую игрушку, а старшие не могли представить его без нее. Даже Кортни, по ее признанию, уже и забыла, как выглядит лицо ее мужа без растительности.

"Он не брился полностью около 15 лет. И даже когда борода была не такой густой, хоть какая-то щетина всегда оставалась", — говорит она.

Причиной столь кардинального шага стала работа. Муж Кортни — дипломированный медбрат, и перед возвращением из отпуска ему нужно было пройти тест на герметичность маски. А это возможно только при полностью гладком лице.

Интересно, что супруг заранее предупреждал дочерей о том, что придется побриться.

"Они не поверили, думали, что он просто шутит. Поэтому шок был настоящий", — рассказала Кортни.

Младшая дочь с опаской смотрит на отца Фото: TikTok

Видео, которое она изначально хотела отправить только свекрови, в итоге стало вирусным. В комментариях пользователи делятся похожими историями и смеются над реакцией детей.

"Когда твой ребенок не узнает тебя без бороды — значит, ты реально папа", — написал один из них.

Сейчас, спустя несколько дней, дети уже начинают привыкать к новому облику отца. Младшая все еще с опаской смотрит на него, но уже не плачет. Средняя остается молчаливо милой, а старшая, по словам Кортни, уже вовсю подшучивает над ним, как настоящая девчонка.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина решил проверить родительский совет из интернета. Отец из США втайне собирал послания от всех учителей своей дочери начиная с детского сада и до окончания школы. Он подарил ей книгу с этими записями в день выпускного.

Также стало известно, что 17-месячный ребенок стал звездой интернета за одно движение. Видео, на котором малыш катается на самокате, стало вирусным. Пользователи поражены тем, как уверенно 17-месячный ребенок держится на ногах и управляет движением.