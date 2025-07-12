Не впізнали навіть власні діти: чоловік уперше за 15 років збрив бороду (відео)

Мама трьох дітей зі штату Джорджія (США) на ім'я Кортні, власниця перукарні, відобразила на відео емоційну реакцію своїх дочок, коли їхній тато повернувся додому без своєї звичної густої бороди.

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Вірусне відео зі США підкорило серця тисяч користувачів. Чоловік уперше за 15 років збрив бороду, і його власна донька не впізнала його. Кортні опублікувала ролик у TikTok і він швидко став хітом.

Сімейна сцена, сповнена здивування і навіть переляку, викликала посмішку у тисяч глядачів. Особливу увагу привернула молодша донька пари — малятко закричало, побачивши "незнайомця", ніби перед нею виявився зовсім не її батько.

Виявилося, що борода була не просто елементом зовнішності, вона стала справжнім символом тата. Діти обожнювали її: молодша постійно хапалася за неї, як за м'яку іграшку, а старші не могли уявити його без неї. Навіть Кортні, за її зізнанням, уже й забула, який вигляд має обличчя її чоловіка без рослинності.

"Він не голився повністю близько 15 років. І навіть коли борода була не такою густою, хоч якась щетина завжди залишалася", — каже вона.

Причиною такого кардинального кроку стала робота. Чоловік Кортні — дипломований медбрат, і перед поверненням з відпустки йому потрібно було пройти тест на герметичність маски. А це можливо тільки при повністю гладкому обличчі.

Цікаво, що чоловік заздалегідь попереджав дочок про те, що доведеться поголитися.

"Вони не повірили, думали, що він просто жартує. Тому шок був справжній", — розповіла Кортні.

Молодша донька з побоюванням дивиться на батька Фото: TikTok

Відео, яке вона спочатку хотіла відправити тільки свекрусі, у підсумку стало вірусним. У коментарях користувачі діляться схожими історіями і сміються над реакцією дітей.

"Коли твоя дитина не впізнає тебе без бороди — значить, ти реально тато", — написав один із них.

Зараз, через кілька днів, діти вже починають звикати до нового вигляду батька. Молодша все ще з побоюванням дивиться на нього, але вже не плаче. Середня залишається мовчазно милою, а старша, за словами Кортні, вже щосили жартує над ним, як справжнє дівчисько.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік вирішив перевірити батьківську пораду з інтернету. Батько зі США потай збирав послання від усіх вчителів своєї доньки починаючи з дитячого садка і до закінчення школи. Він подарував їй книгу з цими записами в день випускного.

Також стало відомо, що 17-місячна дитина стала зіркою інтернету за один рух. Відео, на якому малюк катається на самокаті, стало вірусним. Користувачі вражені тим, як упевнено 17-місячна дитина тримається на ногах і керує рухом.