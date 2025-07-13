Женщина отказалась от макарон на месяц: вот что интересного она выяснила благодаря эксперименту

Миранда Макминн из Великобритании решила устроить домашний эксперимент со своим питанием: женщина отказалась на месяц от макарон, которые ранее были одними из главных источников углеводов в ее рационе. Ей удалось выяснить немало интересного и по-новому посмотреть на повседневное питание.

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Неожиданностью для нее стало то, что она в результате отказа от макарон похудела лишь менее чем на килограмм, хотя часто утверждают, что макароны существенно вредят фигуре. Также Миранда поняла, что порции должны выглядеть совсем по-другому. Подробностями эксперимента она поделилась в материале издания The Telegraph.

"Я решила, что в своем вечном стремлении сбросить последние полкилограмма, я могу попробовать отказаться от макарон", — рассказала женщина.

Когда эксперимент стартовал, Миранда в первые две недели сбросила вес — всего 2 фунта (или около 0,9 килограмма). В традиционные дни пасты, которые были заведены в её семье, женщина заменяла макароны на тушёные кабачки. Также в это время она играла с соусами.

Женщина отказалась от макарон

В последующие недели Миранда выяснила, что ей совсем не сложно дается отказ от макарон. Она пробовала различные гарниры, которые ей прекрасно сочетались с курицей. Высококалорийная пища также присутствовала в ее рационе, в частности жареная картошка и гамбургеры, однако при этом ее вес ни не рос, ни не уменьшался.

Миранда и не заметила, как прошли 3 месяца вместо 1, когда должен был длиться эксперимент. Однако это время ей помогло осознать многие вещи — в частности то, что она раньше готовила и потребляла слишком большие порции пищи.

Как правильно есть макароны, чтобы не набирать вес

Эксперты говорят, что отказываться от макарон в рационе совсем необязательно для того, чтобы не набирать вес.

"Если вы слишком сильно любите пасту, чтобы с ней попрощаться, я бы советовала пересмотреть свой подход к порциям, способам приготовления и сочетаниям. Проблема не в пасте, а в том, сколько и как часто мы ее едим, и с чем мы ее сочетаем", — пишет в публикации.

Вот как стоит готовить макароны так, чтобы не набирать вес:

Нужно готовить правильно: важно придерживаться инструкций на упаковке. Дело в том, что когда паста становится слишком мягкой, она больше расщепляется на клеточном уровне. Это значит, что организм меньше работает над её перевариванием;

Не расценивать макароны как перекус, если нет тренировок. Макароны могут быть вполне неплохим вариантом тогда, когда нужен быстрый заряд энергии, но если стоит цель похудеть, лучше выбрать более легкий перекус;

Быть точными в размерах порции: общая рекомендация — 75 граммов сухой пасты на человека;

Следить за тем, с чем вы едите пасту: баланс жирной пищи, клетчатки и белков должен соответствовать потребностям организма.

Напомним, в феврале женщина попросила партнера сварить макароны: результат ее шокировал.

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