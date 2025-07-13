Жінка відмовилася від макаронів на місяць: ось що цікавого вона з'ясувала завдяки експерименту

Міранда Макмінн з Великої Британії вирішила влаштувати домашній експеримент зі своїм харчуванням: жінка відмовилася на місяць від макаронів, які раніше були одними з головних джерел вуглеводів в її раціоні. Їй вдалося з'ясувати чимало цікавого і по-новому подивитися на повсякденне харчування.

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Несподіванкою для неї стало те, що вона внаслідок відмови від макаронів схудла лише менш ніж на кілограм, хоча часто стверджують, що макарони суттєво шкодять фігурі. Також Міранда зрозуміла, що порції мають виглядати зовсім по-іншому. Подробицями експерименту вона поділилася у матеріалі видання The Telegraph.

"Я вирішила, що у своєму вічному прагненні скинути останні пів кілограма, я можу спробувати відмовитися від макаронів", — розповіла жінка.

Коли експеримент стартував, Міранда у перші два тижні скинула вагу — загалом лише 2 фунти (або близько 0,9 кілограма). У традиційні дні пасти, які були заведені у її родині, жінка замінювала макарони на тушковані кабачки. Також у цей час вона гралася із соусами.

Жінка відмовилася від макаронів

У наступні тижні Міранда з'ясувала, що їй зовсім не складно дається відмова від макаронів. Вона пробувала різні гарніри, які їй чудово смакували з куркою. Висококалорійна їжа також була присутня в її раціоні, зокрема смажена картопля та гамбургери, однак при цьому її вага ані не зростала, ані не зменшувалася.

Міранда і не помітила, як минули 3 місяці замість 1, коли мав тривати експеримент. Однак цей час їй допоміг усвідомити багато речей — зокрема те, що вона раніше готувала та споживала надто великі порції їжі.

Як правильно їсти макарони, щоб не набирати вагу

Експерти кажуть, що відмовлятися від макаронів у раціоні зовсім необов'язково для того, аби не набирати вагу.

"Якщо ви занадто сильно любите пасту, щоб з нею попрощатися, я б радила переглянути свій підхід до порцій, способів приготування та поєднання. Проблема не в пасті, а в тому, скільки і як часто ми її їмо, і з чим ми її поєднуємо", — пише у публікації.

Ось як варто готувати макарони так, аби не набирати вагу:

Потрібно готувати правильно: важливо дотримуватися інструкцій на упаковці. Річ у тому, що коли паста стає занадто м’якою, вона більше розщеплюється на клітинному рівні. Це означає, що організм менше працює над її перетравленням;

Не розцінювати макарони як перекус, якщо немає тренувань. Макарони можуть бути цілком непоганим варіантом тоді, коли потрібен швидкий заряд енергії, але якщо стоїть ціль схуднути, краще обрати легший перекус;

Бути точними у розмірах порції: загальна рекомендація — 75 грамів сухої пасти на людину;

Стежити за тим, із чим ви їсте пасту: баланс жирної їжі, клітковини та білків повинен відповідати потребам організму.

Нагадаємо, у лютому жінка попросила партнера зварити макарони: результат її шокував.

Також раніше блогерка поділилася рецептом макаронів з м'ясом на новий лад.