Жінка попросила партнера зварити макарони і була шокована результатом (фото)

Чоловік поклав макарони просто в електричний чайник, залив їх водою й увімкнув прилад. Такий спосіб приготування викликав подив у користувачів соцмереж.

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Одна жінка була приголомшена, коли її партнер не впорався з елементарним кулінарним завданням. Вона доручила йому всього лише зварити пасту, але він пішов абсолютно несподіваним шляхом, викликавши хвилю обговорень у соцмережах. Про це вона написала у Facebook.

Жінка поділилася своєю історією в групі "Rate My Plate", опублікувавши фотографію і підписавши її.

"Я дала своєму коханому одне завдання — зварити пасту. Я не мала на увазі варити її в чортовому чайнику", — написала вона.

Такий спосіб приготування викликав подив у користувачів соцмереж Фото: Facebook

Як виявилося, чоловік поклав макарони просто в електричний чайник, залив їх водою й увімкнув прилад. Такий спосіб приготування викликав подив у користувачів соцмереж. Багато хто цікавився, наскільки вдалим виявився результат. На один із коментарів жінка відповіла: "Начебто нормально, але наступного разу я попрошу його приготувати мені макарони в каструлі".

Ситуація викликала шквал реакцій.

"Я знаю жінку, яка варить яйця у своєму чайнику. Можна з упевненістю сказати, що я ніколи не брав від неї чашку чаю";

"Моя дружина не знала, як приготувати картоплю в мікрохвильовці. Я сказав їй, що від 4 до 6 хвилин. Вона поставила на 46 хвилин, і в підсумку вона стала схожою на кульку для пінг-понгу";

"Мій брат намагався зварити картоплю в чайнику, коли в мами не працювала плита. У результаті він зламав чайник. Навіть моя 5-річна внучка знає, що так робити не можна!".

Багато користувачів соцмереж зійшлися на думці, що кулінарні експерименти не завжди призводять до хорошого результату.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння. Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Також стало відомо, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту та фруктів.