Женщина попросила партнера сварить макароны и была шокирована результатом (фото)

Мужчина положил макароны прямо в электрический чайник, залил их водой и включил прибор. Такой способ приготовления вызвал недоумение у пользователей соцсетей.

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Одна женщина была ошеломлена, когда ее партнер не справился с элементарной кулинарной задачей. Она поручила ему всего лишь сварить пасту, но он пошел по совершенно неожиданному пути, вызвав волну обсуждений в соцсетях. Об этом она написала в Facebook.

Женщина поделилась своей историей в группе "Rate My Plate", опубликовав фотографию и подписав ее.

"Я дала своему возлюбленному одно задание — сварить пасту. Я не имела в виду варить ее в чертовом чайнике", — написала она.

Такой способ приготовления вызвал недоумение у пользователей соцсетей Фото: Facebook

Как оказалось, мужчина положил макароны прямо в электрический чайник, залил их водой и включил прибор. Такой способ приготовления вызвал недоумение у пользователей соцсетей. Многие задавались вопросом, насколько удачным оказался результат. На один из комментариев женщина ответила: "Вроде бы нормально, но в следующий раз я попрошу его приготовить мне макароны в кастрюле".

Ситуация вызвала шквал реакций.

"Я знаю женщину, которая варит яйца в своем чайнике. Можно с уверенностью сказать, что я никогда не принимал от нее чашку чая";

"Моя жена не знала, как приготовить картофель в микроволновке. Я сказал ей, что от 4 до 6 минут. Она поставила на 46 минут, и в итоге он стал похож на шарик для пинг-понга";

"Мой брат пытался сварить картошку в чайнике, когда у мамы не работала плита. В результате он сломал чайник. Даже моя 5-летняя внучка знает, что так делать нельзя!".

Многие пользователи соцсетей сошлись во мнении, что кулинарные эксперименты не всегда приводят к хорошему результату.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что мужчина съел 900 яиц за месяц. Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.