Мужчина спас шимпанзе от смерти: теплая встреча годы спустя поразила сеть (видео)

Камерунский биолог и смотритель за человекообразными обезьянами Фистон приблизился к острову Понго, где находится большая колония шимпанзе, чтобы раздать животным бананы. Одним из жителей этого клочка суши является Ситрон, которого связывает особая история с биологом.

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Кадры с теплой встречей биолога Фистона и обезьяны Ситрон были обнародованы камерунской зоозащитной организацией Papaye International в Instagram.

Видео с объятиями участников истории стало невероятно вирусным в сети — собрало 9,4 млн просмотров, 825 тыс. лайков и более 23 тысяч комментариев.

В ролике можно увидеть, как биолог заходит по пояс в воду, держа в руках две грозди бананов, а на встречу идет давний подопечный камерунца. Оба встречаются посреди реки, затем — обмениваются дружескими жестами, объятиями, а на прощание камерунец отдает подарки для своего подопечного и возвращается.

Зоологи из камерунской организации пишут, что господин Фистон ухаживал, выхаживал и кормил брошенное шимпанзе, которое было на грани жизни и смерти. Когда здоровье животного улучшилось, биологи выпустили Ситрона в естественную среду, где уже годы спустя произошла новая встреча.

"В его объятиях — все воспоминания, доверие и эмоции, которые оживают снова. Невозможно остаться равнодушным к такой сцене!" — говорится в заметке Papaye International.

Там добавляют, что продолжают заниматься опекой над шимпанзе, которые "до сих пор подвергаются эксплуатации". Зоологи говорят, что шимпанзе не предназначены для "цирков, лабораторий и развлечений", ведь они должны жить в своей среде.

"Каждый день мы работаем, чтобы подарить им достойное, свободное и уважительное будущее. Будущее, где детенышей шимпанзе больше не будут лишать детства. Будущее, в котором мы никогда не забудем, что признание человечности в других — это также начало нашей собственной человечности", — подытожат камерунские биологи.

Реакция соцсетей

Пользователи отреагировали на ролик с воссоединением шимпанзе и биологом. Многие юзеры признались, что им было трудно сдерживать эмоции от увиденных кадров теплого общения.

Больше всего комментатором понравились такие реплики:

"Встретились старые друзья, которые давно не виделись";

"Невероятно. Пожали руки друг другу, обнялись и как будто поговорить: "Как ты? Рад тебя видеть. Хорошо, береги себя";

"В этих объятиях столько тепла и уважения, что просто нет слов";

"Даже животные имеют душу. Эти объятия еще раз доказали это";

"Наверное, лучший момент 2025 года, который видел".

Ранее Фокус писал, как шимпанзе используют лес как гигантскую ударную установку. Ученые обнаружили, что животные удивительным образом используют камни, деревья и полые корни как огромную ударную установку.

Впоследствии стало известно, что шимпанзе запустило модный тренд. Исследователи отмечают, что такое поведение приматов не имеет никакой физической или медицинской цели.