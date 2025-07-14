Чоловік урятував шимпанзе від смерті: тепла зустріч роки потому вразила мережу (відео)

Камерунський біолог і доглядач за людиноподібними мавпами Фістон наблизився до острова Понго, де знаходиться велика колонія шимпанзе, аби роздати тварин банани. Одним з мешканців цього клаптика суші є Ситрон, якого зв'язує особлива історія з біологом.

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Кадри з теплою зустріччю біолога Фістона та мавпи Ситрон були оприлюднені камерунською зоозахисною організацією Papaye International в Instagram.

Відео з обіймами учасників історії стало неймовірно вірусною в мережі — зібрало 9,4 млн переглядів, 825 тис. вподобань та понад 23 тисячі коментарів.

У ролику можна побачити, як біолог заходить по пояс у воду, тримаючи в руках дві китиці бананів, а на зустріч йде давній підопічний камерунця. Обидвоє зустрічаються посеред річки, потім — обмінюються дружніми жестами, обіймами, а на прощання камерунець віддає подарунки для свого підопічного та повертається назад.

Зоологи з камерунської організації пишуть, що пан Фістон доглядав, виходжував і годував покинуте шимпанзе, яке було на межі життя та смерті. Коли здоров'я тварини покращилося, біологи випустили Ситрона в природне середовище, де вже роки потому сталася нова зустріч.

"У його обіймах — усі спогади, довіра й емоції, що оживають знову. Неможливо залишитися байдужим до такої сцени!", — йдеться в дописі Papaye International.

Там додають, що продовжують займатися опікою на шимпанзе, які "досі зазнають експлуатації". Зоологи кажуть, що шимпанзе не призначені для "цирків, лабораторій та розваг", адже вони мають мешкати у своєму середовищі.

"Щодня ми працюємо, щоб подарувати їм гідне, вільне й шанобливе майбутнє. Майбутнє, де дитинчат шимпанзе більше не будуть позбавляти дитинства. Майбутнє, у якому ми ніколи не забудемо, що визнання людяності в інших — це також початок нашої власної людяності", — підсумують камерунські біологи.

Реакція соцмереж

Користувачі відреагували на ролик з возз'єднанням шимпанзе та біологом. Багато юзерів зізналися, що їм було важко стримувати емоції від побачених кадрів теплого спілкування.

Найбільше дописувачі вподобали такі репліки:

"Зустрілися старі друзі, які давно не бачилися";

"Неймовірно. Потисли руки одне одному, обійнялися та наче поговорити: "Як ти? Радий тебе бачити. Добре, бережи себе";

"У цих обіймах стільки тепла та поваги, що просто немає слів";

"Навіть тварини мають душу. Ці обійми ще раз довели це";

"Певне, найкращий момент 2025 року, який бачив".

Раніше Фокус писав, як шимпанзе використовують ліс як гігантську ударну установку. Вчені виявили, що тварини дивним чином використовують каміння, дерева і порожнисте коріння як величезну ударну установку.

Згодом стало відомо, що шимпанзе запустило модний тренд. Дослідники наголошують, що така поведінка приматів не має жодної фізичної чи медичної мети.