"Медитировала" семь лет: россиянку с детьми нашли в заброшенной пещере (фото)

В Индии полицейские обнаружили мать с двумя детьми из России, семь лет прожившую в лесной пещере. Женщина рассказала, что выбрала такой образ жизни ради медитации и духовных практик.

Related video

Женщина построила в лесу самодельное святилище, выживала на лапше быстрого приготовления и скрывалась от властей с 2018 года. Об этом пишет Daily Star.

В штате Карнатака, на юге Индии, полицейские случайно обнаружили женщину с двумя маленькими детьми из России, проживающую в изолированной пещере уже семь лет. 40-летняя Нина Кутина, также известная как Мохи, рассказала, что вела такой образ жизни ради духовной практики, медитаций и индуистских ритуалов.

По данным местных властей, Кутина построила укрытие в пещере на холме Раматиртха, недалеко от туристического города Гокарна. Полицейские заметили развешенные на ветру сари и обнаружили внутри пещеры импровизированное жилище, украшенное идолами и алтарем. Рядом находились ее дети — девочка четырех и мальчик шести лет.

"Мы были шокированы. Это место полно ядовитых змей и подвержено оползням", — рассказал представитель местной полиции. По его словам, семья питалась исключительно лапшой быстрого приготовления, что вызвало особое беспокойство за здоровье детей.

С женщиной были дети Фото: SWNS

Женщину убедили покинуть пещеру и переехать в ашрам, управляемый 80-летней монахиней Свами Йогаратной Сарасвати в деревне Банкикодла. Там ей временно предоставили приют, а дети получили доступ к медицинской помощи и безопасности.

Правоохранители выяснили, что россиянка въехала в Индию по деловой визе, срок которой истек еще в 2017 году. В 2018-м она выехала в Непал, но вскоре вернулась и с тех пор находится в Индии незаконно. Первоначально она утверждала, что утратила паспорт, однако документы были обнаружены возле ее убежища.

Власти начали процедуру депортации женщины и расследование, чтобы установить все обстоятельства ее пребывания в лесу.

Ранее Фокус сообщал, что пара пожалела о поездке в "пятизвездочный" отель. Британские молодожены Фил и Ханна Перкинс потратили 1080 фунтов стерлингов (более 61 тысячи гривен) на медовый месяц в роскошном заведении на греческом острове Родос (Греция), но вместо романтики получили "ад на земле".

Также стало известно, что туристка была потрясена, узнав, где на самом деле стоят пирамиды Гизы. Путешественница ожидала увидеть пустыню, но обнаружила достопримечательность рядом с улицами современного города. Мелина Хансари была шокирована подобным открытием.