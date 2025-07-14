"Медитувала" сім років: росіянку з дітьми знайшли в покинутій печері (фото)

В Індії поліцейські виявили матір із двома дітьми з Росії, яка сім років прожила в лісовій печері. Жінка розповіла, що обрала такий спосіб життя заради медитації та духовних практик.

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Жінка побудувала в лісі саморобне святилище, виживала на локшині швидкого приготування і переховувалася від влади з 2018 року. Про це пише Daily Star.

У штаті Карнатака, на півдні Індії, поліцейські випадково виявили жінку з двома маленькими дітьми з Росії, яка проживає в ізольованій печері вже сім років. 40-річна Ніна Кутіна, також відома як Мохі, розповіла, що вела такий спосіб життя заради духовної практики, медитацій та індуїстських ритуалів.

За даними місцевої влади, Кутіна побудувала укриття в печері на пагорбі Раматіртха, недалеко від туристичного міста Гокарна. Поліцейські помітили розвішані на вітрі сарі і виявили всередині печери імпровізоване житло, прикрашене ідолами і вівтарем. Поруч перебували її діти — дівчинка чотирьох і хлопчик шести років.

"Ми були шоковані. Це місце повне отруйних змій і схильне до зсувів", — розповів представник місцевої поліції. За його словами, сім'я харчувалася виключно локшиною швидкого приготування, що викликало особливе занепокоєння за здоров'я дітей.

З жінкою були діти Фото: SWNS

Жінку переконали покинути печеру і переїхати в ашрам, керований 80-річною черницею Свамі Йогаратною Сарасваті в селі Банкікодла. Там їй тимчасово надали притулок, а діти отримали доступ до медичної допомоги та безпеки.

Правоохоронці з'ясували, що росіянка в'їхала до Індії за діловою візою, термін якої закінчився ще 2017 року. У 2018-му вона виїхала в Непал, але незабаром повернулася і відтоді перебуває в Індії незаконно. Спочатку вона стверджувала, що втратила паспорт, проте документи було виявлено біля її притулку.

Влада почала процедуру депортації жінки та розслідування, щоб встановити всі обставини її перебування в лісі.

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