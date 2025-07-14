Можно увидеть только раз в жизни: мужчина купил редчайшую находку всего за $10 (фото)

Покупатель из США приобрел за 10 долларов брошь, предположительно сделанную из платины и украшенную настоящим морским жемчугом Акойя. Находка может стоить тысячи долларов.

Related video

Комиссионные магазины нередко скрывают под слоем пыли настоящие сокровища, но находка жителя Миннесоты (США) по имени Эй Джей (AJ) поразила даже опытных коллекционеров. О ней он рассказал на популярном форуме Reddit.

Во время праздничных выходных он зашел в антикварную лавку и приобрел красную кожаную шкатулку, внутри которой оказался винтажный ювелирный шедевр — брошь от знаменитого японского бренда Mikimoto, стоившая всего 10 долларов (примерно 417 гривен).

Как рассказал Эй Джей, брошь выполнена в форме изящного платинового листа, украшенного пятью морскими жемчужинами. Он предполагает, что изделие датируется как минимум 1960-ми годами. Подобные винтажные броши из платины сегодня стоят около 2000 долларов (более 83 тысяч гривен), а в случае наличия крупных камней еще дороже.

"Я был в полном восторге, когда понял, что держу в руках такую редкость. До сих пор не верится, что она просто лежала в коробке в магазине, будто ждала меня. Такое можно только раз в жизни", — признался Эй Джей.

Мужчина планирует превратить брошь в кулон Фото: Reddit

Сейчас американец планирует провести официальную экспертизу и аккуратно превратить брошь в кулон, не повредив оригинальную конструкцию.

Вдохновленный находкой, Эй Джей поделился ею на Reddit в сообществе r/JewelryIdentification под ником u/BabyFacerProductions. Пользователи назвали брошь "великолепной", а самого мажчину настоящим везунчиком.

"Mikimoto или нет — это определенно великолепно!", "Где вы находите такие распродажи, и можно я пойду с вами?", — писали они.

Сам Эй Джей признался, что эта покупка стала не просто удачей, а настоящим источником радости.

Ранее Фокус сообщал, что женщина больше года получает тонны чужих посылок. Жительница Сан-Хосе (США) неожиданно стала "пунктом возврата" для товаров из Amazon. Ее дом завален коробками, и посылки продолжают приходить.

Также стало известно, что случайная находка обогатила семью почти на $1 млн. Жители Франции случайно обнаружили у себя дома оригинальную скульптуру Огюста Родена, которая десятилетиями стояла у них на пианино.