Можна побачити тільки раз у житті: чоловік купив рідкісну знахідку всього за $10 (фото)

Покупець зі США придбав за 10 доларів брошку, імовірно зроблену з платини й прикрашену справжніми морськими перлами Акойя. Знахідка може коштувати тисячі доларів.

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Комісійні магазини нерідко приховують під шаром пилу справжні скарби, але знахідка жителя Міннесоти (США) на ім'я Ей Джей (AJ) вразила навіть досвідчених колекціонерів. Про неї він розповів на популярному форумі Reddit.

Під час святкових вихідних він зайшов до антикварної крамниці та придбав червону шкіряну скриньку, всередині якої виявився вінтажний ювелірний шедевр — брошка від знаменитого японського бренду Mikimoto, яка коштувала всього 10 доларів (приблизно 417 гривень).

Як розповів Ей Джей, брошка виконана у формі витонченого платинового листа, прикрашеного п'ятьма морськими перлинами. Він припускає, що виріб датується щонайменше 1960-ми роками. Подібні вінтажні брошки з платини сьогодні коштують близько 2000 доларів (понад 83 тисячі гривень), а в разі наявності великих каменів ще дорожче.

"Я був у повному захваті, коли зрозумів, що тримаю в руках таку рідкість. Досі не віриться, що вона просто лежала в коробці в магазині, ніби чекала на мене. Таке можна тільки раз у житті", — зізнався Ей Джей.

Чоловік планує перетворити брошку на кулон Фото: Reddit

Наразі американець планує провести офіційну експертизу й акуратно перетворити брошку на кулон, не пошкодивши оригінальну конструкцію.

Натхненний знахідкою, Ей Джей поділився нею на Reddit у спільноті r/JewelryIdentification під ніком u/BabyFacerProductions. Користувачі назвали брошку "чудовою", а самого чоловіка справжнім везунчиком.

"Mikimoto чи ні — це безперечно чудово!", "Де ви знаходите такі розпродажі, і можна я піду з вами?", — писали вони.

Сам Ей Джей зізнався, що ця покупка стала не просто удачею, а справжнім джерелом радості.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка понад рік отримує тонни чужих посилок. Мешканка Сан-Хосе (США) несподівано стала "пунктом повернення" для товарів з Amazon. Її будинок завалений коробками, і посилки продовжують приходити.

Також стало відомо, що випадкова знахідка збагатила сім'ю майже на $1 млн. Мешканці Франції випадково виявили у себе вдома оригінальну скульптуру Огюста Родена, яка десятиліттями стояла у них на піаніно.