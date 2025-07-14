Женщина сомневалась в своих навыках материнства: один жест дочери на празднике изменил все (видео)

31-летняя жительница Вирджинии (США) Кортни Спейтс часто задавалась вопросом о том, справляется ли она с обязанностями по отношению к 4-летней дочери Харпер. Во время празднования в детском саду женщина увидела один поступок ребенка, который заставил ее пересмотреть свою позицию.

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Женщина рассказывает, что поведение Харпер в отношении одногруппника Рида с тяжелой болезнью поразило ее, а кадры с поступком малышки американка обнародовала в TikTok.

Ролик с девочкой на празднике в детском саду стал вирусным — набрал более 14,5 млн просмотров и 3,5 млн. лайков, и вызвал оживленное обсуждение в комментариях. На кадрах можно увидеть, как 4-летняя Харпер сидит на сцене в розовой бумажной "выпускной шапочке", сияя от гордости, когда ее 5-летний одноклассник Рид Саутвард, который не разговаривает и болеет нейронным расстройством, получает диплом о завершении подготовительной группы детсада.

"Мне кажется, нормально для мамы сомневаться, делаешь ли ты все, чтобы твой ребенок стал лучшей версией себя. Я переживаю, хорошая ли я мама, потому что хочу вырастить человека, который будет хорошим", — рассказала Newsweek госпожа Спейтс.

Женщина говорит, что стремится воспитать Харпер "доброй, эмпатичной и такой, которая будет любить других без осуждения". Она говорит, что в мире, который часто "бывает жестоким и разделенным", она хочет быть уверенной, что "сею правильное зерно — учу ее состраданию и тому, как бороться за правду".

"Я знаю, что не могу все контролировать, но ее реакция на том видео дала мне ощущение, что я что-то таки делаю правильно. Я знала, что у них [Харпер и Рид — ред.] хорошие отношения — мне рассказывали учительница и мама Рида. Но увидеть, как она искренне радуется за него — это невероятная гордость", — добавила американка.

Реакция пользователей

Пользователи соцсетей активно присоединились к обсуждению этого ролика. Большинство авторов указывают, что женщина зря себя упрекает за "плохое воспитание" дочери, ведь ее поведение доказывает совершенно противоположное.

Больше всего пользователям понравились следующие сообщения:

"Видно, что она всегда верила в него";

"Как мама детей с нейропроблемами, я в слезах. Вы воспитываете прекрасную девочку";

"Имея двух малышей с нейроразнообразием, я мечтала увидеть нечто подобное, когда мои дети были маленькими";

"Спасибо, что воспитываете хорошего ребенка! Нашим детям иногда очень нужна поддержка".

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