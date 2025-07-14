Жінка сумнівалася в своїх навичках материнства: один жест доньки на святі змінив усе (відео)

31-річна мешканка Вірджинії (США) Кортні Спейтс часто запитувалася щодо того, чи справляється з обов'язками щодо 4-річної доньки Гарпер. Під час святкування в дитячому садку жінка побачила один вчинок дитини, який змусив її переглянути свою позицію.

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Жінка розповідає, що поведінка Гарпер щодо одногрупника Ріда з важкою хворобою вразила її, а кадри з вчинком малечі американка оприлюднила в TikTok.

Ролик з дівчинкою на святі в дитячому садку став вірусним — набрав понад 14,5 млн переглядів та 3,5 млн. вподобань і викликав жваве обговорення у коментарях. На кадрах можна побачити, як 4-річна Гарпер сидить на сцені в рожевій паперовій "випускній шапочці", сяючи від гордості, коли її 5-річний однокласник Рід Саутвард, який не розмовляє та хворіє на нейронний розлад, отримує диплом про завершення підготовчої групи дитсадка.

"Мені здається, нормально для мами сумніватися, чи ти робиш усе, щоб твоя дитина стала найкращою версією себе. Я переживаю, чи я хороша мама, бо хочу виростити людину, яка буде доброю", — розповіла Newsweek пані Спейтс.

Жінка говорить, що прагне виховати Гарпер "доброю, емпатійною і такою, що любитиме інших без осуду". Вона каже, що у світі, який часто "буває жорстоким і розділеним", вона хоче бути впевненою, що "сію правильне зерно — вчу її співчуття і тому, як боротися за правду".

"Я знаю, що не можу все контролювати, але її реакція на тому відео дала мені відчуття, що я щось таки роблю правильно. Я знала, що в них [Гарпер і Рід — ред.] гарні стосунки — мені розповідали вчителька й мама Ріда. Але побачити, як вона щиро радіє за нього — це неймовірна гордість", — додала американка.

Реакція користувачів

Юзери соцмереж активно долучилися до обговорення цього ролика. Більшість дописувачів вказують, що жінка дарма себе докоряє за "погане виховання" доньки, адже її поведінка доводить геть протилежне.

Найбільше користувачам сподобалися наступні дописи:

"Видно, що вона завжди вірила в нього";

"Як мама дітей з нейропроблемами, я в сльозах. Ви виховуєте прекрасну дівчинку";

"Маючи двох малюків з нейрорізноманніттям, я мріяла побачити щось подібне, коли мої діти були маленькими";

"Дякую, що виховуєте хорошу дитину! Нашим дітям іноді дуже потрібна підтримка".

Раніше Фокус повідомляв про те, що як почали говорити двоє синів жінки після ремонту на кухні. Ремонтна бригада, яка працювала у будинку поблизу міста Мальборо в англійському графстві Вілтшир, залишила після себе не лише оновлену кухню, а й лінгвістичний слід у лексиконі дітей.

Згодом стало відомо, як батько виховував п'ятьох дітей завдяки ШІ. 44-річний Адам Лайонс з Техасу поділився тим, як штучний інтелект допомагав йому в вихованні п'ятьох дітей віком від 5 до 15 років.