Правнучка "кровавого барона", правившего Монголией, рассказала, как на нее влияет мрачное прошлое

29-летняя Леони фон Унгерн-Штернберг, студентка MBA из Испании, является потомком знаменитого, ужасного и таинственного Романа фон Унгерн-Штернберга, видного деятеля Белой армии на Дальнем Востоке.

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Леони, правнучка барона Романа фон Унгерн-Штернберга, который хотел возродить империю Чингиз-хана, и получил прозвище "Бог войны", стала инфлюенсером в TikTok. И, по собственному выражению, несет на себе "бремя" своего имени, пишет New York Post.

Леони является потомком барона фон Унгерн-Штернберг, который правил Монголией

29-летняя Леони фон Унгерн-Штернберг, студентка MBA из Испании, часто делится забавными постами о своей жизни как миллениала, пьющего матча, в TikTok и Instagram.

Но ее генеалогическое древо буквально обагрено кровью.

Роман фон Унгерн-Штернберг, ее предок, был генерал-лейтенантом Белой армии, чья жестокость в боях 1910-х и 1920-х годов принесла ему прозвища "Бог войны" и "Безумный барон".

Он происходил из очень знатного рода. Стал военным, как его отец, получил медаль за мужество в русско-японской войне и воевал на Первой мировой войне. Узнав об Октябрьской революции, унгерн с одномышленниками сформировал Маньчжурский полк, который боролся с "красными". Он разрабатывал план восстановления монархий и борьбы с революциями в Евразии, начиная от Маньчжурии, Монголии и Китая и далее на запад. И даже женился на китайской принцессе из династии Цин.

Роман фон Унгерн-Штернберг перед расстрелом Фото: Wikipedia

Унгерн вторгся в Монголию и основал королевство с помощью солдат, верных царю, а также наемников из Японии и Монголии. Он пытался создать новую Монгольскую империю, какой она была во времена Чиниз-хана, одновременно выслеживая и уничтожая всех, кого можно было заподозрить в связях с красными коммунистами. В итоге Ленин лично требовал барона фон Унгерна поймать, устроить публичный суд и расстрелять. Он был предан своими соратниками и казнен в 1921 году. Место его захоронения неизвестно. После известия о казни барона правитель Монголии Богдо-гэгэн отдал приказ провести службы по Унгерну во всех монгольских храмах. Но многие считали, что он не был убит, а просто удалился в один из буддийских монастырей.

Современники и биографы называли его "белым рыцарем Тибета" и "воином Шамбалы". И по сей день ходят легенды, что где-то в Монголии спрятаны несметные богатства Унгерна. Он увлекся восточными религиями, а его войска представляли собой скорее хорошо вооруженный культ, чем армию. Говорят, что он сжигал жертв заживо, оставлял их на холоде на растерзание волкам и распинал их ржавыми гвоздями. Но главный итог действий Унгерна — это сегодняшняя независимость Монголии от Китая.

Армия барона была скорей культом, чем военным отрядом Фото: Wikipedia

Для Леони, спустя более века после казни Унгерна большевиками, носить его фамилию стало чем-то вроде проклятия.

Признавая "бремя", которое несет с собой ее фамилия, Леони объяснила, что "Безумный Барон" — далеко не единственный ее известный родственник.

"Если семье почти 1000 лет, есть вероятность, что кто-то из ее членов… совершал негативные поступки на протяжении всей истории", — рассказала Леони изданию The Post.

"Нас всегда воспитывали в очень скромной обстановке… Я работаю с 18 лет. Я не вела супер-гламурную жизнь и была баронессой… Нет, это просто имя, которое в данном контексте ничего не значит", — сказала она.

Леони говорит, что часто получает сообщения от монголов, которые чтят память ее предка

Леони признается, что в детстве "многого не знала" об Унгерне, но после того, как она начала публиковать свои сообщения в TikTok и видеоблоги для друзей, в комментариях ее стали просвещать насчет деятельности ее предка.

В их число входили крайне правые фанатики, разделяющие ультранационалистическую идеологию Роман, и те, кто осуждал ее как виновную в соучастии в преступлениях Унгерна.

"Я чувствую, что являюсь примером того, как вирусное видео может привлечь нежелательное внимание со стороны идеологий, которые мне лично не нравятся. Все эти люди говорят мне, что я должна вернуть трон Монголии, но на самом деле я всего лишь девушка, которая пьет матча", — сказала она.

Видео Леони также получило комментарии от пользователей в Монголии, где отношение к Унгерну неоднозначное.

"Многие монголы говорят: "У нас на родине Унгерн герой". Некоторые говорят: "Без Унгерна мы, бы принадлежали Китаю. С другой стороны, есть много монголов, которые говорят, что он был жестоким чужаком. У него не было никакого права даже обладать такой властью", — говорит Леони.

Сейчас она планирует изучить архивы своей семьи и узнать больше.

"Он настолько сложная историческая фигура, что его невозможно просто загнать в рамки и сделать из него одного человека", — говорит она про своего предка.

Напомним, ранее Фокус писал, чем сейчас занимается потомок Наполеона Бонапарта.

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