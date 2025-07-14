Правнучка "кривавого барона", який правив Монголією, розповіла, як на неї впливає похмуре минуле

29-річна Леоні фон Унгерн-Штернберг, студентка MBA з Іспанії, є нащадком знаменитого, жахливого і таємничого Романа фон Унгерн-Штернберга, видного діяча Білої армії на Далекому Сході.

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Леоні, правнучка барона Романа фон Унгерн-Штернберга, який хотів відродити імперію Чингіз-хана, і отримав прізвисько "Бог війни", стала інфлюенсеркою в TikTok. І, за власним висловом, несе на собі "тягар" свого імені, пише New York Post.

Леоні є нащадком барона фон Унгерн-Штернберг, який правив Монголією

29-річна Леоні фон Унгерн-Штернберг, студентка MBA з Іспанії, часто ділиться кумедними постами про своє життя як міленіала, що п'є матча, в TikTok і Instagram.

Але її генеалогічне древо буквально обагрене кров'ю.

Роман фон Унгерн-Штернберг, її предок, був генерал-лейтенантом Білої армії, чия жорстокість у боях 1910-х і 1920-х років принесла йому прізвиська "Бог війни" і "Божевільний барон".

Він походив із дуже знатного роду. Став військовим, як його батько, отримав медаль за мужність у російсько-японській війні та воював на Першій світовій війні. Дізнавшись про Жовтневу революцію, Унгерн з однодумцями сформував Маньчжурський полк, який боровся з "червоними". Він розробляв план відновлення монархій і боротьби з революціями в Євразії, починаючи від Маньчжурії, Монголії та Китаю і далі на захід. І навіть одружився з китайською принцесою з династії Цин.

Роман фон Унгерн-Штернберг перед розстрілом Фото: Wikipedia

Унгерн вторгся в Монголію і заснував королівство за допомогою солдатів, вірних цареві, а також найманців з Японії та Монголії. Він намагався створити нову Монгольську імперію, якою вона була за часів Чиніз-хана, водночас вистежуючи та знищуючи всіх, кого можна було запідозрити у зв'язках із червоними комуністами. У підсумку Ленін особисто вимагав барона фон Унгерна спіймати, влаштувати публічний суд і розстріляти. Він був зраджений своїми соратниками і страчений 1921 року. Місце його поховання невідоме. Після звістки про страту барона правитель Монголії Богдо-геген віддав наказ провести служби за Унгерном у всіх монгольських храмах. Але багато хто вважав, що його не було вбито, а просто він пішов в один із буддійських монастирів.

Сучасники і біографи називали його "білим лицарем Тибету" і "воїном Шамбали". І донині ходять легенди, що десь у Монголії заховані незліченні багатства Унгерна. Він захопився східними релігіями, а його війська були радше добре озброєним культом, ніж армією. Кажуть, що він спалював жертв живцем, залишав їх на холоді на розтерзання вовкам і розпинав їх іржавими цвяхами. Але головний підсумок дій Унгерна — це сьогоднішня незалежність Монголії від Китаю.

Армія барона була радше культом, ніж військовим загоном Фото: Wikipedia

Для Леоні, через понад століття після страти Унгерна більшовиками, носити його прізвище стало чимось на зразок прокляття.

Визнаючи "тягар", який несе з собою її прізвище, Леоні пояснила, що "Божевільний Барон" — далеко не єдиний її відомий родич.

"Якщо сім'ї майже 1000 років, є ймовірність, що хтось із її членів... здійснював негативні вчинки впродовж усієї історії", — розповіла Леоні виданню The Post.

"Нас завжди виховували в дуже скромній обстановці... Я працюю з 18 років. Я не вела супер-гламурного життя і була баронесою... Ні, це просто ім'я, яке в цьому контексті нічого не означає", — сказала вона.

Леоні каже, що часто отримує повідомлення від монголів, які шанують пам'ять її предка

Леоні зізнається, що в дитинстві "багато чого не знала" про Унгерна, але після того, як вона почала публікувати свої дописи в TikTok і відеоблоги для друзів, у коментарях її почали просвіщати щодо діяльності її предка.

До їх числа входили вкрай праві фанатики, які поділяють ультранаціоналістичну ідеологію Роман, і ті, хто засуджував її як винну в співучасті в злочинах Унгерна.

"Я відчуваю, що є прикладом того, як вірусне відео може привернути небажану увагу з боку ідеологій, які мені особисто не подобаються. Всі ці люди кажуть мені, що я повинна повернути трон Монголії, але насправді я всього лише дівчина, яка п'є матча", — сказала вона.

Відео Леоні також отримало коментарі від користувачів у Монголії, де ставлення до Унгерна неоднозначне.

"Багато монголів кажуть: "У нас на батьківщині Унгерн герой". Деякі кажуть: "Без Унгерна ми б належали Китаю. З іншого боку, є багато монголів, які кажуть, що він був жорстоким чужинцем. У нього не було жодного права навіть володіти такою владою", — каже Леоні.

Наразі вона планує вивчити архіви своєї родини та дізнатися більше.

"Він настільки складна історична постать, що його неможливо просто загнати в рамки і зробити з нього одну людину", — каже вона про свого предка.

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