"Главный прораб": пес помогает супругам на каждом этапе ремонта дома (видео)

Пес по кличке Экли стал звездой в соцсетях благодаря участию в ремонте дома. Он не отходит от хозяев, пока они красят стены и собирают мебель.

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Пес по кличке Экли, метис сибирской хаски и лабрадора-ретривера, стал звездой соцсетей, сопровождая своих хозяев на каждом этапе ремонта их нового дома. Вирусное видео, опубликованное в Instagram 30-летней Сабриной Пугнет из Онтарио, Канада, за считаные дни набрало более 5,2 миллиона просмотров.

На видео видно, как Экли неотрывно следует за парой. Он заглядывает в каждую комнату, наблюдает за сборкой мебели, оценивает покрасочные работы и даже не пугается звуков электроинструментов. В шутливом описании к ролику говорится: "Всегда мешает, но старается изо всех сил", а в самом видео — "Точка зрения: у вас есть собака, которая должна быть вовлечена во все".

По словам Сабрины, Экли появился в их жизни в 2017 году. До этого щенка дважды пытались забрать из приюта, но по разным причинам отказывались. Только в семье Пугнет он наконец обрел свой постоянный и любящий дом.

"Он настолько привязан ко мне, что буквально следует по пятам, куда бы я ни пошла. Из-за этого он оказался на каждом нашем видео. Мы часто шутим, что он главный прораб, потому что его совершенно не пугает дрель или молоток. Экли будто бы проверяет нашу работу", — рассказала Сабрина.

Американка добавила, что видео показывает лишь небольшую часть реальности.

"Экли действительно всегда рядом, когда мы что-то строим или красим. Иногда даже садится на строительные материалы, как будто одобряет процесс. Пользы от него, конечно, мало, но внимания — с избытком", — отмечает она.

Комментаторы в Instagram не смогли сдержать улыбок.

"Он выглядит так, будто снимается в сериале Офис", "Следит, чтобы все соответствовало нормам", "У нас тоже был такой пес. Мы называли его прорабом — не давал покоя, пока все не будет идеально", — писали они.

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