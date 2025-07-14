"Головний виконроб": пес допомагає подружжю на кожному етапі ремонту будинку (відео)

Пес на прізвисько Еклі став зіркою в соцмережах завдяки участі в ремонті будинку. Він не відходить від господарів, поки вони фарбують стіни і збирають меблі.

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Пес на прізвисько Еклі, метис сибірської хаскі та лабрадора-ретривера, став зіркою соцмереж, супроводжуючи своїх господарів на кожному етапі ремонту їхнього нового будинку. Вірусне відео, опубліковане в Instagram 30-річною Сабріною Пугнет з Онтаріо, Канада, за лічені дні набрало понад 5,2 мільйона переглядів.

На відео видно, як Еклі невідривно слідує за парою. Він заглядає в кожну кімнату, спостерігає за складанням меблів, оцінює фарбувальні роботи і навіть не лякається звуків електроінструментів. У жартівливому описі до ролика йдеться: "Завжди заважає, але намагається щосили", а в самому відео — "Точка зору: у вас є собака, який має бути залучений у все".

За словами Сабріни, Еклі з'явився в їхньому житті 2017 року. До цього цуценя двічі намагалися забрати з притулку, але з різних причин відмовлялися. Тільки в родині Пугнет він нарешті знайшов свій постійний і люблячий дім.

"Він настільки прив'язаний до мене, що буквально слідує по п'ятах, куди б я не пішла. Через це він опинився на кожному нашому відео. Ми часто жартуємо, що він головний виконроб, тому що його абсолютно не лякає дриль або молоток. Еклі нібито перевіряє нашу роботу", — розповіла Сабріна.

Американка додала, що відео показує лише невелику частину реальності.

"Еклі справді завжди поруч, коли ми щось будуємо чи фарбуємо. Іноді навіть сідає на будівельні матеріали, ніби схвалює процес. Користі від нього, звісно, мало, але уваги — з надлишком", — зазначає вона.

Коментатори в Instagram не змогли стримати посмішок.

"Він виглядає так, ніби знімається в серіалі Офіс", "Стежить, щоб усе відповідало нормам", "У нас теж був такий пес. Ми називали його виконробом — не давав спокою, поки все не буде ідеально", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що бабуся придумала, як порадувати цуценя після травми. Зворушливе відео з цим моментом стало вірусним у мережі.

Також стало відомо, що жінка орендувала цілу віллу заради своїх собак. Мешканка Каліфорнії заплатила за оренду будинку з басейном і обгородженим подвір'ям, щоб її улюбленці могли відпочивати в комфорті. Відео з їхньою "відпусткою" стало вірусним у соцмережах.