5-летний ребенок потратил $3000 по телефону, пока родители спали: что он купил (видео)

Пятилетний мальчик из США стал звездой в соцсетях после того, как случайно заказал на Amazon товаров более чем на 3000 долларов (более 125 тысяч гривен), пока его родители спали.

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Инцидент, вызвавший бурную реакцию в соцсетях, был снят на видео мамой малыша и опубликован в TikTok.

В кадре отец в полном шоке обращается к своему сыну, мирно сидящему на диване.

"Ты заказал семь игрушечных машин на Amazon. Ты потратил больше 3000 долларов. Как ты это сделал?" — говорит он, явно потрясенный.

Мальчик, по-видимому, составлял "рождественский список подарков для Санты", и с удовольствием нажал на кнопку "оформить заказ", пока семья спала. На экране наложен ироничный текст: "Жить на полную — просматривать и покупать, пока все спят".

По словам мамы мальчика, перед тем, как его поймали, у него в корзине было еще товаров на 700 долларов. Сейчас супруги выплачивают долг Amazon и банку.

Список покупок мальчика Фото: TikTok

Видео быстро стало вирусным, собрав тысячи комментариев от пользователей.

"Я просто завидую, что у вас на счету было достаточно денег. Мою карту бы отклонили сразу", "Этот малыш сегодня утром жил своей лучшей жизнью", "Непопулярное мнение, но это вина родителей" — пошутили в комментариях.

Но не все родители смотрят на такие истории сквозь призму юмора.

Одна мама из Нью-Джерси, например, рассказала, что она отказалась быть "банком" для своих дочерей. Теперь подростки оплачивают свои маникюры, доставки еды и одежду сами — из собственного кармана.

Тем временем, эксперты напоминают: дети все чаще делают незаметные, но крупные покупки — будь то гарнитуры VR, внутриигровая валюта или, как в этом случае, настоящие машинки с Amazon.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина решил проверить родительский совет из интернета. Отец из США втайне собирал послания от всех учителей своей дочери начиная с детского сада и до окончания школы. Он подарил ей книгу с этими записями в день выпускного.

Также стало известно, что 17-месячный ребенок стал звездой интернета за одно движение. Видео, на котором малыш катается на самокате, стало вирусным. Пользователи поражены тем, как уверенно 17-месячный ребенок держится на ногах и управляет движением.