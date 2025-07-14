5-річна дитина витратила $3000 по телефону, поки батьки спали: що вона купила (відео)

П'ятирічний хлопчик зі США став зіркою в соцмережах після того, як випадково замовив на Amazon товарів на понад 3000 доларів (понад 125 тисяч гривень), поки його батьки спали.

Related video

Інцидент, що викликав бурхливу реакцію в соцмережах, зняла на відео мама малюка й опублікувала в TikTok.

У кадрі батько в повному шоці звертається до свого сина, який мирно сидить на дивані.

"Ти замовив сім іграшкових машин на Amazon. Ти витратив понад 3000 доларів. Як ти це зробив?" — каже він, явно приголомшений.

Хлопчик, мабуть, складав "різдвяний список подарунків для Санти", і з задоволенням натиснув на кнопку "оформити замовлення", поки сім'я спала. На екрані накладено іронічний текст: "Жити на повну — переглядати й купувати, поки всі сплять".

За словами мами хлопчика, перед тим, як його спіймали, у нього в кошику було ще товарів на 700 доларів. Зараз подружжя виплачує борг Amazon і банку.

Список покупок хлопчика Фото: TikTok

Відео швидко стало вірусним, зібравши тисячі коментарів від користувачів.

"Я просто заздрю, що у вас на рахунку було достатньо грошей. Мою картку б відхилили одразу", "Цей малюк сьогодні вранці жив своїм найкращим життям", "Непопулярна думка, але це вина батьків", — пожартували в коментарях.

Але не всі батьки дивляться на такі історії крізь призму гумору.

Одна мама з Нью-Джерсі, наприклад, розповіла, що вона відмовилася бути "банком" для своїх дочок. Тепер підлітки оплачують свої манікюри, доставки їжі та одяг самі — з власної кишені.

Тим часом експерти нагадують: діти дедалі частіше роблять непомітні, але великі покупки — чи то гарнітури VR, чи то внутрішньоігрова валюта, чи то, як у цьому випадку, справжні машинки з Amazon.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік вирішив перевірити батьківську пораду з інтернету. Батько зі США потай збирав послання від усіх вчителів своєї доньки починаючи з дитячого садка і до закінчення школи. Він подарував їй книгу з цими записами в день випускного.

Також стало відомо, що 17-місячна дитина стала зіркою інтернету за один рух. Відео, на якому малюк катається на самокаті, стало вірусним. Користувачі вражені тим, як упевнено 17-місячна дитина тримається на ногах і керує рухом.